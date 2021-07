Oslo/Mülheim-Kärlich (ots) - Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen

(SDGs) von 2016 hat die Europäische Kommission konkretisiert: Das neue

EU-Klimagesetz erhöht das Emissionsreduktionsziel bis 2030 von 40 % auf

mindestens 55 %, um den Erwartungen des Weltklimagipfels im November in Glasgow

zu entsprechen. Als Innovationsführer will TOMRA dazu beitragen, diese Ziele zu

erreichen und das Abfallmanagement auf ein neues Level zu heben. Eine von TOMRA

in Auftrag gegebene Studie von EUNOMIA zeigt, wie ein optimiertes

Abfallmanagementsystem den Klimawandel bremsen kann. Global betrachtet wäre eine

Reduktion von 2,76 Milliarden Tonnen CO2/Jahr möglich.



Voraussetzung ist die optimale Kombination von Schlüsseltechniken des

Abfallmanagements bei Sammlung, Sortierung und Recycling. Dies würde den

Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft ermöglichen, die Schonung von Ressourcen

vorantreiben, Abfälle reduzieren und so zu einer klimaneutralen Welt beitragen.







politische Rahmenbedingungen, wie z. B. eine erweiterte Herstellerverantwortung

und Pfandrücknahmesysteme. Das Londoner Beratungsunternehmen für Nachhaltigkeit,

Eunomia, hat verschiedene Modellbetrachtungen angestellt, um das effizienteste

und kostengünstigste Szenario für ein ganzheitliches System zu identifizieren.



Das Ergebnis ist eindeutig:



· Pfandsysteme für PET-Flaschen und Metall-Getränkeverpackungen, die eine

Rücklaufquote von über 90 % aufweisen, sollten in einem solchen System eine

zentrale Rolle spielen.



· Vom restlichen Hausmüll sollten nur Bioabfälle, Papier, Textilien sowie

Elektrogeräte getrennt gesammelt werden.



· Alle anderen wiederverwertbaren Materialien können am effizientesten aus dem

verbleibenden gemischten Abfallstrom getrennt und recycelt werden.



Auf diese Weise würden regional angepasste ganzheitliche Modelle die globalen

CO2-Emissionen um bis zu 5 % senken - das entspricht einem weltweiten Flugverbot

für alle kommerziellen Flüge und der Stilllegung von 65 % aller Autos weltweit.



"Jetzt ist es an der Zeit, wirklich zu handeln, um sicherzustellen, dass

Gesellschaften die Verschwendung von Ressourcen mit allen damit verbundenen

negativen Folgen beenden. Vielerorts hat die Pandemie geholfen, die Ziele des

Pariser Klimaabkommens zu erreichen", unterstreicht Volker Rehrmann, Executive

Vice President und Leiter der TOMRA Division Recycling/Mining & Circular

Economy. "Aber um auch nur dieses Niveau zu halten, bedarf es jetzt

entschlossener und konsequenter Schritte, um mit ganzheitlichen Systemen die

Kreisläufe zu schließen."



Die drei Elemente des ganzheitlichen Abfallmanagements sind:







