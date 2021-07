Mit Bosch Power Tools kabellos und verantwortungsbewusst in die Zukunft - Ausbau der Akku-Plattformen und Nachhaltigkeit als Richtschnur des Handels (AUDIO)

Leinfelden-Echterdingen (ots) - Anmoderation:



Schluss mit dem Kabelsalat! Egal ob beim Rasenmähen oder beim Abschleifen der

Holzböden - nichts ist nerviger, als ständig das Stromkabel im Weg zu haben oder

sich darin zu verfangen. Akku-Geräte sind bei Heimwerkern und Profis deshalb

angesagter denn je und Bosch Power Tools unterstützt die Anwender dabei mit

innovativer Technik. Weil der Akku-Trend ungebrochen ist, beschleunigt der

Anbieter von Elektrowerkzeugen, Gartengeräten, Elektrowerkzeug-Zubehör und

Messtechnik jetzt den Ausbau seiner beiden für Heimwerker und Profis

entwickelten 18 Volt-Akku-Plattformen und öffnet sie für weitere namhafte

Partner. Henk Becker, Vorsitzender des Bereichsvorstands von Bosch Power Tools:



O-Ton Henk Becker





Wir freuen uns sehr, dass sich weitere renommierte Marken aus dem Heimwerker-und Profi-Bereich für eine Kooperation mit Bosch Power Tools entschieden haben.Die Verwender profitieren von einer noch größeren Anwendungsvielfalt und sparenzukünftig noch mehr Geld, Platz und Zeit. Sich stapelnde, nicht kompatible Akkusund Ladegeräte unterschiedlicher Marken gehören damit der Vergangenheit an.(0:20)Das auf Bosch-Technologie basierende Professional 18 Volt-System wurdeentwickelt, um die Effizienz und Effektivität auf der Baustelle zu steigern undzählt zu den weltweit führenden Plattformen für professionelle Akku-Geräte. EinJahr nach dessen Öffnung für andere Hersteller haben sich mit Fein und Heraeuszwei weitere renommierte Marken der Partnerschaft angeschlossen. Und auch diefür Anwendungen im Bereich Home & Garden ins Leben gerufene Akku-Plattform"Power for All Alliance" begrüßt mit Steinel und Flymo ebenfalls zwei neueMitglieder. Bosch Power Tools hat sich zum Ziel gesetzt, in den kommendenMonaten und Jahren entschlossen an der Weiterentwicklung beider Akku-Plattformenzu arbeiten.O-Ton Henk BeckerMit der Öffnung unserer Akku-Technologie für andere Hersteller haben wir bei denVerwendern den richtigen Nerv getroffen. Denn mit dem Kauf eines Bosch-Akkusentscheiden sie sich für ein System, dessen Mehrwert mit der Zeit sukzessivewächst. Wir freuen uns deshalb umso mehr, dass weitere namhafte potenziellePartner Interesse an einer Kooperation signalisiert haben und gemeinsam mitBosch Power Tools die kabellose Zukunft gestalten möchten. (0:21)Und noch eine Absicht verfolgt das Unternehmen für die Zukunft: den konsequentenAusbau der bereits bestehenden Aktivitäten rund um das Thema "Nachhaltigkeit".Ein Fokus ist z. B. der Einsatz von energieeffizienter Produktionstechnik. Sowill Bosch Power Tools bis 2030 rund 75.000 Megawattstunden Strom einsparen -