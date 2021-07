Berlin (ots) -



- European Green Deal soll Mehrwegsysteme EU-weit voranbringen

- Mehrwegsysteme leisten einen entscheidenden Beitrag zur Abfallvermeidung und

Erreichung der europäischen Klimaschutzziele

- Veranstalter der 8. Europäischen Reuse-Konferenz fordern verbindliche

Zielquoten, finanzielle Anreize, sinnvolle Abgrenzung und transparente

Kennzeichnung zur Förderung von Mehrwegverpackungen



Die EU und ihre Mitgliedsstaaten müssen ehrgeizige Maßnahmen für eine

konsequente Mehrwegförderung beschließen. Mehrweglösungen für Getränkeflaschen,

to-go-Essensboxen, Kaffeebecher sowie für Transport- und Versandverpackungen

müssen zum neuen Standard werden. Dies fordern die Veranstalter der heute

stattfindenden 8. Europäischen Reuse-Konferenz, die Deutsche Umwelthilfe (DUH),

der Europäische Verband der Getränkefachgroßhändler (CEGROBB), der Verband

Privater Brauereien Deutschland und Reloop (Plattform für Kreislaufwirtschaft),

ebenso wie die österreichische Umweltministerin Leonore Gewessler und der Grüne

Europa-Abgeordnete Sven Giegold.





Damit Mehrwegsysteme sich europaweit etablieren können, müssen verbindlicheAbfallvermeidungsziele und Wiederverwendungsquoten festgelegt,Mehrwegverpackungen finanziell bessergestellt, eine sinnvolle Abgrenzung zuEinweg vorgenommen sowie eine transparente Kennzeichnung vorgeschrieben werden.Aufgrund der am 3. Juli EU-weit in Kraft getretenen Verbote für bestimmteEinweg-Plastikprodukte wie beispielsweise Geschirr ist die Förderungumweltfreundlicher Mehrwegalternativen umso wichtiger, damit Einweg-Kunststoffnicht durch andere Einweg-Materialien ersetzt wird."Abfälle sollten nach der europäischen Abfallhierarchie zuallererst vermiedenwerden. Es ist höchste Zeit, dass die EU diesen Grundsatz auch in der Praxisumsetzt. Durch ihre häufige Wiederverwendung verringern Mehrwegverpackungennicht nur Abfälle, sondern schonen auch Ressourcen und tragen entscheidend zurErreichung der europäischen und nationalen Klimaschutzziele bei. DamitMehrwegflaschen und andere wiederverwendbare Verpackungen ihren Umwelt- undKlimaschutzbeitrag leisten können, müssen sie aber auch in der Breite angebotenund genutzt werden. Hierzu braucht es Vermeidungsziele, Quoten und einefinanzielle Besserstellung im Vergleich zu Einweg. Dass sich die EU-Kommissionderzeit mit solchen Maßnahmen auseinandersetzt, zeigt, dass Europa bereit fürMehrweg ist. Der Green Deal bietet eine gute Grundlage, um Maßnahmen auf den Wegzu bringen, die Mehrweg unterstützen. Sie müssen jetzt aber auch kommen", so dieDUH, CEGROBB, der Verband Privater Brauereien und Reloop.