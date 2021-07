Banggood avanciert kurz vor dem Summer Prime Sale Blow Out zur drittmeist heruntergeladenen Shopping-App in Europa

Die neuesten Daten von App Annie zeigen, dass die Banggood-App am 28. Juni inUngarn auf den dritten Platz in der Shopping-Kategorie von Google Playaufgestiegen ist, während sie am gleichen Tag in Italien auf den vierten Platzunter den umfassenden Shopping-Plattformen auf Google Play geklettert ist.Amazon blieb auf dem ersten Platz. Die Rankings zeigen die zunehmendeBeliebtheit von Banggood bei den europäischen Konsumenten.Banggood baut seit 14 Jahren seinen Fußabdruck im E-Commerce-Sektor desEinzelhandels aus. Die Firma besitzt und betreibt alle Aspekte ihres Geschäftsund hat ein strenges Produktauswahl- und Inspektionssystem eingeführt, bei demjeder Artikel einen strengen internen Testprozess durchläuft, bevor er für denVerkauf auf der Plattform freigegeben wird. So wird sichergestellt, dass nur diebesten und feinsten Produkte in den Regalen der Firma ausgestellt werden. In derZwischenzeit stellt Banggood sicher, dass alle Preise sehr wettbewerbsfähigbleiben, so dass die Käufer mit Vertrauen einkaufen können, weil sie wissen,dass sie zu jeder Zeit den besten Wert für ihr Geld erhalten.Summer Prime Sale startet mit Rabatten von bis zu 70 %Banggood hat seinen "Shop Your Passion" Summer Prime Sale offiziell am 21. Junigestartet und wird mit der 4-tägigen weltweiten Aktion vom 7. Juli um 16:00 Uhr(UTC+8:00) bis zum 10. Juli um 16:00 Uhr (UTC+8:00) fortfahren, während derKäufer bis zu 70 % Preisnachlass genießen können. Banggood VIP-Mitglieder könnensich ab dem 5. Juli um 16:00 (UTC+8:00) den globalen Frühbucherrabatt sichern.Darüber hinaus wird Banggood die "$0,01 Super Snap Up"-Promotion starten sowiespezielle, auf die Vorlieben der einzelnen Märkte zugeschnittene Angebote zurVerfügung stellen, wie z. B. zinslose Ratenzahlungspläne in Brasilien undDeutschland und zeitlich begrenzter kostenloser Versand in Italien und Ungarn,als Teil der Bemühungen, den Nutzern das beste Einkaufserlebnis zu bieten, egalwo sie sich befinden.Informationen über BanggoodBanggood ist ein weltweit führender Online-Shop, der Millionen von sorgfältigausgewählten Produkten bietet. Von Unterhaltungselektronik, Werkzeugen,Haushaltsgeräten, Spielzeug, Sportartikeln bis hin zu Kleidung konnte alles mitwenigen Klicks bis an die Haustür geliefert werden. Weitere Informationen findenSie unter: https://www.banggood.com/aboutBanggood.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1556614/Banggood_Emerges_3rd_Most_Downloaded_Shopping_App_Hungary.jpgPressekontakt:Zoeh Zheng+86-134-5028-6595pr@Banggood.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/121667/4960868OTS: Banggood