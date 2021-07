DGAP-Media / 06.07.2021 / 11:08

W&P gewinnt mit Sarik Weber einen ausgewiesenen Pionier aus der deutschen Digitalwirtschaft. Er verantwortet als neuer Leiter das Competence Center "Digitale Transformation" und verfügt über eine umfassende Kompetenz auf dem Gebiet der digitalen Geschäftsmodelle und in Konzeption, Aufbau und Integration von Start-Ups. Seine hohe Reputation basiert auf aktuellem Wissen und langjähriger Erfahrung als Digitalunternehmer.



Nach seinem Abschluss als Diplomkaufmann der European Business Studies an der Hochschule Osnabrück startete er seine Karriere bei der familiengeführten Hettich Gruppe in Spanien, wo er 6 Jahre eine neue Vertriebstochter aufbaute. Im Anschluss folgte eine unternehmerisch geprägte Karriere als Gründer, Investor und Geschäftsführer von namhaften Internetunternehmen wie der eprofessional GmbH, New Work SE (ehemals XING AG) und dem Company Builder Hanse Ventures. Zuletzt hat er bei Ottobock als erster Chief Digital Officer den Aufbau des neuen Geschäftsbereiches Digitalisierung verantwortet und war Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung.



Mit der Neuanstellung von Sarik Weber forciert W&P den dynamischen und auf Spezialexpertise setzenden Ausbau dieses Leistungsfeldes, dessen Bedeutung für die W&P-Klientel der Familienunternehmen und den W&P-Beratungsalltag ungebrochen hoch ist: "Wir sind sehr glücklich darüber, mit Herrn Weber einen ausgewiesenen Experten rund um die digitale Transformation von Familienunternehmen an Bord zu haben. Seit vielen Jahren erleben wir kundenseitig starke Nachfrage nach Leistungen in diesem Beratungssegment, der wir mit einem hochspezialisierten Team aus Data Analysten und Strategen sowie einem exklusiven Kooperationsnetzwerk begegnen. Herr Weber ist für diese Mannschaft der ideale Kopf, der gemeinsam den Bereich nahe an den Bedürfnissen unserer Kunden weiter ausbauen wird", so Managing Partner und W&P-Gründer Prof. Dr. Norbert Wieselhuber.

Dr. Wieselhuber & Partner (W&P) ist eine unabhängige, branchenübergreifende Top-Management-Beratung für Familienunternehmen sowie für Sparten und Tochtergesellschaften von Konzernen unterschiedlicher Branchen. Sie ist spezialisiert auf die unternehmerischen Gestaltungsfelder Strategie, Digitale Transformation, Business Performance sowie Restructuring und Finance. Mit Stammhaus in München bietet Dr. Wieselhuber & Partner seinen Kunden umfassendes Branchen- und Methoden-Know-how mit dem Anspruch, die Wachstums- und Wettbewerbsfähigkeit, Ertragskraft und den Unternehmenswert seiner Auftraggeber nachhaltig sowie dauerhaft zu steigern.



