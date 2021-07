RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS KOMMUNINVEST BONDS Nachrichtenquelle: globenewswire | 06.07.2021, 11:07 | 23 | 0 | 0 06.07.2021, 11:07 | RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS KOMMUNINVEST BONDS Auction date 2021-07-06 Loan 2505

Coupon 1.00 % ISIN-code SE0011414010 Maturity 2025-05-12

Tendered volume, SEK mln 500 +/- 250

Volume offered, SEK mln 1,250 Volume bought, SEK mln 500 Number of bids 4 Number of accepted bids 1 Average yield 0.173 % Lowest accepted yield 0.173 % Highest yield 0.173 % % accepted at lowest yield 100.00

Auction date 2021-07-06 Loan 2611

Coupon 1.00 % ISIN-code SE0012569572 Maturity 2026-11-12

Tendered volume, SEK mln 750 +/- 400

Volume offered, SEK mln 2,350 Volume bought, SEK mln 750 Number of bids 8 Number of accepted bids 3 Average yield 0.366 % Lowest accepted yield 0.362 % Highest yield 0.370 % % accepted at lowest yield 100.00

Auction date 2021-07-06 Loan 2805

Coupon 0.75 % ISIN-code SE0015660139 Maturity 2028-05-12

Tendered volume, SEK mln 750 +/- 400

Volume offered, SEK mln 1,000 Volume bought, SEK mln 750 Number of bids 4 Number of accepted bids 3 Average yield 0.545 % Lowest accepted yield 0.535 % Highest yield 0.553 % % accepted at lowest yield 100.00











































