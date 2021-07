Die Porsche-Zertifikate und -Aktienanleihe sind (seitwärts)renditestarke Alternativen zum Direktinvestment in die Porsche-Aktie.

Volkswagen (Vz. DE0007664039) hat eine Marktkapitalisierung von 126 Mrd. Euro, Porsche (Vz. DE000PAH0038) bringt gerade einmal 28 Mrd. Euro auf die Waage. Das erscheint wenig, denn die Porsche Automobil Holding SE hält mit 53,3 Prozent die absolute Mehrheit der Stammaktien und insgesamt 31,4 Prozent am Grundkapital des Volkswagenkonzerns (und somit auch anteilig an der Automarke Porsche) –aus diesem Aktienanteil errechnet sich bereits ohne die Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette ein Wert von 39,5 Mrd. Euro.

Nun sind Holding-Abschläge üblich, insbesondere, wenn die Aktionärsstruktur keinerlei Mitsprache über die Unternehmensführung zulässt (bei Porsche liegen die Stämme in Hand der Familien Porsche und Piech – aktivistische Investoren haben hier also keine Chance). Dennoch sind Porsche Vorzüge ein interessantes defensives Investment in Volkswagen, das von Erfolgen in der Elektromobilität, der Börsenphantasie für die Marke Porsche und Synergien der eigenen Mehr- und Minderheitsbeteiligungen profitieren könnte – wer mit Zertifikaten agiert, profitiert zudem von interessanten Konditionen durch relativ hohe Volatilitäten.