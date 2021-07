BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Zahlen zum Wohn-Investmentmarkt für das 2. Quartal 2021 / Investmentumsatz über langjährigem Schnitt auf dem Wohn-Investmentmarkt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt/Main (ots) - Trotz des Pandemie-Umfelds entwickeln sich die deutschenWohn-Investmentmärkte positiv. Das Interesse seitens der Investoren istungebrochen groß, so wurden in den ersten sechs Monaten bundesweit knapp 9,9Mrd. EUR in größere Wohnungsbestände (ab 30 Wohneinheiten) investiert. Diesergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate."Damit liegt das Ergebnis zwar 16 % niedriger als im Vorjahreszeitraum, was aberaufgrund der im Jahr 2020 getätigten Übernahme der Adler Real Estate durch AdoProperties wenig aussagekräftig ist. Da in diesem Jahr bislang noch keinvergleichbarer Mega-Deal registriert wurde, bietet sich eher der zehnjährigeSchnitt als Vergleichsmaßstab an, der um fast 14 % übertroffen wurde. Wie gutdas Resultat ausgefallen ist, zeigt sich, wenn man nur das zweite Quartalbetrachtet. Hier wurde mit knapp 3,5 Mrd. EUR das beste Q2-Transaktionsvolumender letzten sechs Jahre erzielt", erläutert Christoph Meszelinsky,Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und Head of ResidentialInvestment. Insgesamt wurden bislang 17 Verkäufe im dreistelligenMillionenbereich registriert. Ein Indiz für das unverändert lebhafteMarktgeschehen ist auch die Anzahl der erfassten Deals, die erneut im Bereichvon 200 Transaktionen liegt. Limitierend wirkt momentan lediglich das nichtausreichende Angebot. Ein Mehrfaches des investierten Kapitals wartet an derSeitenlinie darauf, ebenfalls in deutsche Wohnimmobilien angelegt zu werden.Neue Bestmarke für ProjektentwicklungenZwar stellen Bestandsportfolios erneut den Löwenanteil am Umsatz, mit knapp 53 %fällt dieser aber spürbar kleiner aus als in den meisten Vorjahren. Einen neuenRekordumsatz haben demgegenüber Projektankäufe aufgestellt. Insgesamt steuernsie über 3,07 Mrd. EUR zum Ergebnis bei, womit sie ihre bisherige Bestmarke ausdem Jahr 2018 um knapp 40 % übertreffen. Hinsichtlich des Gesamtumsatzeszeichnen sie damit für gut 31 % verantwortlich und bewegen sich damit auf einemNiveau, das bislang nur einmal (2017) erreicht wurde. Die Anleger setzen alsoauf eine weiterhin positive Entwicklung der Wohnungsmärkte mit entsprechendenWertsteigerungspotenzialen. Auf Sonderwohnformen, zu denen unter anderemStudentenwohnheime und betreutes Wohnen zählen, entfallen 858 Mio. EUR (knapp 9%).Nachfrage in allen Marktsegmenten, breite InvestorenpaletteMit rund 49 % entfällt knapp die Hälfte des Resultats auf Großdeals imdreistelligen Millionenbereich. Der Anteil fällt allerdings deutlichunterproportional aus und liegt etwa 11 Prozentpunkte niedriger als imzehnjährigen Schnitt. Im Vorjahreszeitraum lag er beispielsweise bei gut 71 %.