Erfolgreich Arbeiten mit Japanern

Köln (ots) - Mit den Olympischen Spielen in Japan richtet sich in diesem Sommer

die Aufmerksamkeit auf den ostasiatischen Inselstaat und bedeutenden

Handelspartner Deutschlands. Der Japaner Koichi Tomizawa ist interkultureller

Trainer und Experte für Japan bei den gemeinnützigen Carl Duisberg Centren. Er

weiß, wie Geschäftsbeziehungen zwischen Japanern und Deutschen zum Erfolg

werden.



Anfang gut, alles gut





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit mit japanischen Unternehmen sindvertrauensvolle persönliche Beziehungen. "Japaner machen lieber mit FreundenGeschäfte als mit Fremden", erklärt Koichi Tomizawa. "Sie sind sehrpersonenbezogen und kaufen etwas, wenn sie dem Verkäufer vertrauen. InDeutschland zählen eher Siegel und Zertifikate, die für ein gutes Produktstehen". Besonders wichtig: Das erste Zusammentreffen sollte auf jeden Fall vonAngesicht zu Angesicht stattfinden.GeschenkeFür Japaner sind kleine Geschenke ein wichtiger Akt der Höflichkeit. Haben Siebei Ihrer Reise am besten etwas Typisches aus Deutschland dabei, das der Chefunter seinem Team aufteilen kann. "Zudem werden in Japan zweimal im Jahrtraditionell Geschenke gemacht. Von Juli bis Mitte August heißt diese Zeit'Ochugen' und im Dezember 'Oseibo'. Nutzen Sie diese Geschenktraditionen füreine unerwartete persönliche Überraschung verbunden mit einem Dank für die guteZusammenarbeit."Verbindungen schaffenSmalltalk mit Japanern darf gerne persönlich werden. "Gemeinsamkeiten finden istder Schlüssel. Das schafft eine Verbindung", so Tomizawa. Beim regelmäßigenprivaten Austausch entsteht langfristig eine Geschäftsbeziehung, wie sie dieJapaner schätzen. Besonders wichtig: das gemeinsame Essen, das Freizeitprogrammim Rahmen eines Besuchs oder gar die Zigarettenpause. "Enge Beziehungen kennenkeine Tabus. Zu Beginn spricht man jedoch besser nicht über Politik imAllgemeinen, die japanisch-chinesischen Beziehungen, die Verantwortung desKaisers im Krieg und ähnliche Themen."Ho-Ren-SoNicht nur die Kommunikation, auch die Arbeitsweisen unterscheiden sich. KoichiTomizawa stellt klar: "In Deutschland glänzt, wer eine Aufgabe selbstständig undeigenverantwortlich ausführt. Japanische Mitarbeitende erwarten eine engmaschigeBetreuung bei ihren Projekten durch den jeweiligen Vorgesetzten. Deshalberstatten sie diesem sehr oft Zwischenberichte und lassen sich ihr geplantesVorgehen zunächst bestätigen. Doch was für deutsche Verhältnisse unselbstständigscheint, hat in Japan sogar eine eigene Bezeichnung: Ho-Ren-So, das häufigeKonsultieren."Holschuld