Cloud-Sicherheitsanbieter Lacework kündigt Expansion in EMEA an

München (ots) - Global steigende Nachfrage nach Machine-Learning-Schutz für

Cloud und Container



Lacework verdreifacht Umsatz- und verfünffacht Neukundenwachstum. Unternehmen

setzen verstärkt auf neue verhaltensbasierte Sicherheit für komplexe

Cloud-Umgebungen.



Lacework (https://www.lacework.com) , der Sicherheitsanbieter für die Cloud,

erweitert seine Geschäftsaktivitäten in Deutschland und der gesamten Region

EMEA. Seit der Markteinführung im Jahr 2015 konnte das Unternehmen ein sehr

schnelles, durchgängiges Wachstum verzeichnen. Basis hierfür ist der Lacework

Polygraph, ein grundlegend neuer Technologieansatz für die Datenerfassung und

Sicherheitsanalyse in hoch komplexen Cloud-Umgebungen. Eine steigende Kundenzahl

setzt auf Lacework-Lösungen, um einzigartige Sichtbarkeit aller Cloud-Entitäten

zu erzielen - über alle Applikationen, Anwender, Netzwerke, Container und

Prozesse im Rechenzentrum hinweg. Dies ermöglicht den schnellen Schutz von Code,

Containern und Cloud, sodass die Entwicklung beschleunigt wird.





Die EMEA-Expansion folgt auf durchgehendes Umsatzwachstum in achtaufeinanderfolgenden Quartalen sowie auf das bislang erfolgreichste Quartal (Q12021) und eine Finanzierung in Höhe von 525 Millionen US-Dollar durch SutterHill Ventures und andere führende Investoren im Januar.Investition in EMEA: Europäische Zentrale und Rechenzentrum bei AWS FrankfurtLacework treibt den Ausbau seiner EMEA-Aktivitäten mit erheblichen Investitionenvoran. In Europa ist das Unternehmen bereits mit einer Zentrale in Dublin sowieRegionalbüros in Deutschland (München) und weiteren Ländern vertreten. DasHosting der Lacework Lösungen erfolgt über AWS in Frankfurt, um so diespeziellen Datenschutzanforderungen europäischer Kunden noch besser adressierenzu können.Vertrieb, Marketing und Customer Success wurden durch wichtigePersonalentscheidungen strategisch verstärkt, darunter die Ernennung von RyanSheldrake zum EMEA Field CTO. Darüber hinaus hat Lacework sein Führungsteamdurch Mike Staiger als CFO und David Hatfield als CEO erweitert. Hatfield warzuvor erfolgreich als President von Pure Storage, Inc. tätig. In acht Jahrenführte er dieses Unternehmen von der Gründung bis zu einem Umsatz von mehr als1,5 Milliarden US-Dollar.Sicherheitstrend Automation: Cloud-Komplexität nicht manuell beherrschbarLaut Prognosen von IDC werden Organisationen bis 2023 rund 218 MilliardenUS-Dollar für Infrastructure-as-a-Service und Platform-as-a-Service ausgeben.Das Volumen der Cloud-Sicherheit wird von IDC dabei auf mehr als 12 MilliardenUS-Dollar geschätzt. Sicherheitsteams und Entwickler, die Anwendungen in derCloud bauen und bereitstellen, müssen permanent wachsende Datenmengen und eine