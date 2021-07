Düsseldorf (ots) - Laut einer aktuellen Umfrage der Unternehmensberatung von

Rundstedt glaubt beinahe die Hälfte aller Menschen in Deutschland, mit sinkender

Inzidenz und steigenden Impfzahlen sei das Schlimmste der Corona-Krise

überstanden. Allerdings rechnen 59 Prozent der Befragten damit, dass die

Arbeitslosigkeit noch steigen wird und Politik und Wirtschaft rechtzeitig

Konzepte entwickeln müssen, um dem entgegenzuwirken. Auch Arbeitgeber sollen

Programme entwickeln, die sie über ihre Jobs hinaus weiterbringen.



STIMMUNG GEDÄMPFT OPTIMISTISCHDass beinahe täglich über Kurzarbeit und Einsparungen bei Unternehmen berichtetwird, wird von den Beschäftigten vergleichsweise gut weggesteckt. So gibt nurjeder Vierte an, deshalb verunsichert zu sein und im Job mehr Einsatz zu zeigenals sonst. Waren es in einer von Rundstedt Umfrage im Juni letzten Jahres noch56 Prozent, die einen Jobwechsel für zu riskant hielten und trotzUnzufriedenheit keine Neuorientierung in Betracht zogen, so sind es in deraktuellen Befragung nur noch knapp 46 Prozent. Nur rund 18 Prozent geben an, vonStellenabbau im Unternehmen betroffen zu sein. Bei 24 Prozent hat esgrundlegende Umstrukturierungen und einen harten Sparkurs gegeben, der nochFolgen haben könnte. Dennoch glaubt fast die Hälfte der Menschen in Deutschland,dass mit sinkender Inzidenz und steigenden Impfzahlen das Schlimmste überstandenist (49 Prozent).WEITERBILDUNG: AKTEURE AUS POLITIK UND WIRTSCHAFT IN DIE PFLICHT NEHMENAllerdings empfindet die Mehrheit der Befragten die gesamtwirtschaftliche Lageweiterhin als unsicher. 59 Prozent glauben, dass die Arbeitslosigkeit in Zukunftnoch steigen wird und sind der Ansicht, dass Politik und Wirtschaft rechtzeitigKonzepte und Maßnahmen, beispielsweise Angebote zur Umschulung, entwickelnmüssen, um eine steigende Arbeitslosenzahl abzufedern.Denn seit eineinhalb Jahren befindet sich Deutschland im Homeoffice. In dieserZeit ist die Digitalisierung schneller fortgeschritten als je zuvor. Zwar istfast die Hälfte der Befragten (48 Prozent) der Meinung, dass sie vom Arbeitgebergut durch die Krise gebracht wurden.