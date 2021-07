Immer mehr Fußballclubs bringen ihre eigene Kryptowährung, sogenannte Fan-Token, auf den Markt. Doch nicht bei allen Fans stößt diese Form der Partizipation auf Gegenliebe.

Für die Ausgabe von Fan-Token kooperieren Fußballclubs in der Regel mit Krypto-Firmen. Eine davon ist Chiliz, die unter anderem mit der spanischen Nationalmannschaft zusammenarbeite. Sie habe bereits für 20 Fußballvereine die Emission von Fan-Token organisiert, so die Nachrichtenagentur Reuters. Ergattern können Kryto- und Fußballfans solche Token beispielsweise bei der Handelsplattform Binance.

Der Erwerb von Fan-Token soll für die Käufer mehr als nur ein reines Investment sein. So bekommen Halter bei vielen Clubs das Recht, bei ausgewählten Entscheidungen mitzubestimmen, an Wettbewerben teilzunehmen oder Sonderangebote zu nutzen. Beispielsweise fragte der FC Barcelona seine Token-Halter, welches Kunstwerk in der Umkleidekabine im Camp Nou hängen soll. Bei Juventus Turin durften Inhaber über die Tor-Musik entscheiden.

In der Fan-Szene kommt diese neue Form der Partizipation zweigeteilt an: Während einige sich freuen, insbesondere in Corona-Zeiten ihrer Lieblingsmannschaft wieder näher zu sein, kritisieren andere das Geschäftsfeld. Malcolm Clarke, Vorsitzender der Football Supporters's Association in England und Wales, halte Fan-Token für Geschäftemacherei. Entweder machten die Vereine Mitbestimmung gebührenpflichtig oder zögen Fans mit belanglosen Abstimmungen Geld aus der Tasche. „Beides sieht nicht gut aus“, zitiert ihn Reuters.

Aus Gründen wie diesen ist wohl das Vorhaben des bereits börsennotierten Fußballvereins Borussia Dortmund gescheitert. Laut Ruhr Nachrichten wollte der BVB 500 Fan-Token für je fünf Euro ausgeben. Doch die BVB-Verantwortlichen rechneten nicht mit der heftigen Gegenwehr der Anhänger. „Stoppt den Marketingwahn – Fan-Token einstampfen", stand damals auf einem großen Plakat der BVB-Ultragruppe "The Unity". Zudem prangerten Dortmunder Fans auf der Fanseite schwatzgelb.de an, dass durch die Fan-Token etablierte Organe wie der Fanrat ausgehöhlt werden könnten. Am Ende verhinderte der Widerstand den für März geplanten Start. Ob es einen zweiten Anlauf geben wird, ist unklar. Gegenüber wallstreet:online äußerte sich der BVB zu dieser Frage nicht. Reuters will jedoch erfahren haben, dass der Fußball-Bundesligist weiterhin an der Emission eines Fan-Tokens festhalte und seine Pläne überarbeite.

Doch nicht nur mit der Fan-Kritik sollte sich der BVB befassen. Auch sollten sich die Westfalen bewusst sein, dass Fan-Token ähnlich wie die bekannten Kryptowährungen Bitcoin oder Ethereum sehr volatil sind. Stand die Marktkapitalisierung aller gelisteten Fan-Token Mitte Mai noch bei über einer halben Milliarde US-Dollar, liegt sie heute noch bei circa 225 Millionen US-Dollar. Schaut man zum Beispiel auf den Kurs des nach Marktkapitalisierung größten Fan-Tokens vom FC Barcelona, lässt sich festhalten, dass dieser in den vergangenen drei Monaten um 70 Prozent eingebrochen ist. Wie groß die Liebe dann noch zum Verein ist, muss jeder mit sich selbst ausmachen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion