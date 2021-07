BSBI in Veröffentlichung der Vereinten Nationen mit ihrem „Global Degree" Projekt vorgestellt

Berlin School of Business and Innovation (BSBI) gibt mit Stolz bekannt, dass Professor Dr. Kyriakos Kouveliotis, Hochschulleiter und Chief Academic Officer an der BSBI, vor Kurzem in UN Chronicle, der Publikation der Vereinten Nationen, vorgestellt wurde.

Professor Kouveliotis veröffentlichte einen Artikel, der die Konzeption des „Global Degree" darlegte. Dabei handelt es sich um den Entwurf für ein neues institutionelles Modell für Hochschulbildung. Er erklärte: „Das „Global Degree" Projekt wurde ausgearbeitet, um eine Lücke der internationalen Hochschulbildung zu schließen, indem ein präzises und innovatives System entwickelt wurde, das konventionelles Lernen und Fernunterricht zusammenführt, ohne bestehende Strukturen abzuschaffen.

„Dieses Konzept zielt darauf ab, anzuerkennen, dass sich das Lernen parallel zur Technologie und der internationalen Mobilität entwickelt hat, während ein neuer Ansatz ausgearbeitet wurde, eine wahrhaft globale Ausbildungserfahrung bereitzustellen, welche die Themen Zugänglichkeit und Inklusion wiederspiegelt.”

Die BSBI hat kürzlich bei ihrem Engagement für diesen Ansatz neue Partnerschaften angekündigt, um den Studentinnen und Studenten eine globale Ausbildungserfahrung in mehreren Städten in Deutschland, Frankreich und Griechenland anzubieten. Ab September erhalten Studentinnen und Studenten die Gelegenheit, sich bei ihrer Wahl aus von wissenschaftlichen Partnern der BSBI prämierten Kursen zwischen der University for the Creative Arts (UCA), der International Telematic University UNINETTUNO und der Concordia University Chicago (CUC) entscheiden zu können, wobei sie an renommierten Standorten in Europa studieren können.

In Zusammenarbeit mit der PPA Business School in Paris und dem Independent Studies of Science & Technology College (IST) in Athen wird es die BSBI ihren Studentinnen und Studenten ermöglichen, entweder in Frankreich oder Griechenlands Hauptstadt zu studieren und anschließend ihr Studium an der BSBI in Berlin abzuschließen.

Professor Kouveliotis erklärte: „Wir sind begeistert von diesem neuen Projekt, um die Auslandsstudien auf ein neues Niveau zu heben. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern streben wir danach, den kulturellen Austausch und Wissensaustausch unserer Studentinnen und Studenten zu intensivieren, wobei wir die exzellenten Ausbildungsstandards und Dienstleistungen für Studentinnen und Studenten aufrechterhalten, die unsere Partner anstreben.”

„Die Wurzeln unserer Institution liegen in Deutschland. Dennoch haben wir stets danach gestrebt, eine globale Lernerfahrung in Übereinstimmung mit dem „Global Degree" Konzept anzubieten. Hierbei handelt es sich um die Ausbildungsmarke, der BSBI ihr Vertrauen schenkt und die sie umsetzen möchte”, so Professor Kouveliotis.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.berlinsbi.com/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210706005309/de/