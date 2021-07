Filderstadt-Bernhausen (ots) - Vor 35 Jahren nahm ein Pionier seine Arbeit auf:

Dietmar Toll gründete die Toll Unternehmensgruppe und prägte die Pflegemarke:

"Toll Betreuung - Beste Pflege zu jeder Zeit in Ihrem Zuhause". Schon damals

stand die ganzheitliche und allzeit mögliche Betreuung für ältere und kranke

Menschen zu Hause im Vordergrund des Unternehmens. Seit 2010 ist Markus Lepack

Geschäftsführer der Toll Betreuung und Pflege GmbH und garantiert Kontinuität

und Stabilität in der Unternehmensführung: "Wir sorgen dafür, dass

Pflegebedürftige weiterhin zu Hause in vertrauter Umgebung bei ihrer Familie

bleiben können - und dabei immer bestens ver- und umsorgt werden."



Die Familie im Zentrum der Pflege





Seit der Gründung im Jahr 1986 arbeitete Dietmar Toll mit Familien und einzelnenPersonen daran, die Unabhängigkeit und medizinische Versorgung vonpflegebedürftigen Menschen so lange wie möglich im eigenen Zuhause zugewährleisten. Die Pflege daheim erfordert insbesondere von pflegendenAngehörigen viel physische und psychische Kraft. Um dennoch eine unbeschwerteund gemeinsame Zeit als Familie zu haben, sorgt Toll Betreuung und Pflege fürdie notwendige, pflegerische Entlastung. "Das Wohn- und Lebensumfeld hat einenentscheidenden Einfluss auf das Wohlergehen, die Lebensqualität undZufriedenheit der Pflegepersonen. Medizinisch ist belegt, dass Personen miteinem beständigen Wohlbefinden schneller von akuten und chronischen Krankheitengenesen. Wir sorgen dafür, dass Familien nicht auseinandergerissen werden", istsich Markus Lepack sicher.Ein besonderer Aspekt ist die "aktivierende Pflege". Dieser Begriff steht fürdas, was landläufig als "Hilfe zur Selbsthilfe" bekannt ist. Wenn möglich,beziehen die Pflegekräfte die zu betreuende Person aktiv in die zu verrichtendenTätigkeiten ein. Dadurch steigt die Lebensqualität und der wiederkehrendeLebenswille führt auch zu sichtbaren Erfolgen, indem die Patienten anSelbstvertrauen gewinnen und viele Tätigkeiten des Alltags wieder alleinbewältigen können.Professionell ausgebildete Mitarbeiter aus ÜberzeugungToll Betreuung und Pflege steht nicht nur für eine bestmögliche Versorgung derzu pflegenden Person - auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter liegt demFamilienunternehmen am Herzen. Denn sie sind diejenigen, die die Arbeit vor Ortverrichten und nah am Kunden sind. Kleine Teams begünstigen den Aufbau vonpersönlichen Beziehungen zu den Betreuten und das beiderseitige Vertrauen kannwachsen. So erhalten die engagierten und empathischen Mitarbeiter dieMöglichkeit, in ihrer Arbeit mehr als einen Job zu sehen - sie verrichten ihre