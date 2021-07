Mech-Mind stellt neue Generation der Mech-Eye Nano Industrie-3D-Kamera vor, um präzisionsbedürftige On-Arm-Roboteranwendungen zu ermöglichen

PEKING, 6. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Mech-Mind Robotics („Mech-Mind"), ein schnell wachsendes chinesisches KI-Startup, gibt die Markteinführung der neuen Generation der Mech-Eye Nano Industrial 3D Camera bekannt. Mit seiner geringen Größe und der hochwertigen 3D-Abbildung ist das Mech-Eye Nano gut geeignet für Anwendungen, bei denen Präzision gefragt ist, und für die Montage am Arm in der Pick-and-Place-Robotik.

Wenn Präzision bei industriellen Anwendungen der wichtigste Faktor ist, ist Mech-Eye Nano die ideale Wahl. Ausgestattet mit schnellem strukturiertem Licht kann diese handtellergroße Kamera eine vollständige, detaillierte und genaue Punktwolke mit nativer und perfekt ausgerichteter Farbe für eine Vielzahl von Objekten erzeugen, einschließlich winziger, glänzender, reflektierender und farbiger Objekte, mit einer auf 0,05 mm optimierten Tiefengenauigkeit bei 0,3-0,4 m.

Darüber hinaus ist Mech-Eye Nano aufgrund seiner geringen Größe und des leichten Gehäuses gut für die Montage am Arm in der Pick-and-Place-Robotik geeignet. Wenn es um typische Anwendungen in platzsparender Umgebung geht, entfaltet Mech-Eye Nano das Potenzial der On-Arm-Montage in anspruchsvollen Anwendungen wie Montage, Schrauben, hochpräzises Kommissionieren und Inspektion.

Außerdem gehören zu den bemerkenswerten Eigenschaften von Mech-Eye Nano:

Schnelle Erfassung und 3D-Abbildungsverarbeitung. Dadurch kann Mech-Eye Nano eine Vielzahl typischer industrieller Anwendungen erfüllen und führt zu einer höheren Tiefenauflösung, wenn Präzision und Geschwindigkeit gefordert sind.

Industrietauglichkeit mit IP65. Das in einem kompakten Aluminiumgehäuse untergebrachte Mech-Eye Nano ist gegen Schmutz, Staub, Spritzwasser oder Reinigungsmittel geschützt und verfügt über CE-, FCC-, VCCI- und RoHS-Zertifizierungen.

Komplette Suite für einfache Anwendung. Mit einem mehrsprachigen SDK für gängige Plattformen können Endbenutzer die grafische Bildverarbeitungssoftware Mech-Vision und die intelligente Roboterprogrammierumgebung Mech-Viz integrieren, um kundenspezifische Anwendungen zu entwickeln.

Kosteneffizienz. Mech-Eye Nano ist wettbewerbsfähig in Bezug auf die Preisgestaltung. Außerdem hilft es den Kunden, die Effizienz und Produktivität in typischen industriellen Anwendungen zu steigern.

Mech-Minds komplettes Sortiment an industriellen 3D-Kameras umfasst auch: