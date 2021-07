MANNHEIM (dpa-AFX) - Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland scheint die Folgen der Corona-Krise zunehmend hinter sich zu lassen. Die Konjunkturerwartungen der vom Forschungsinstitut ZEW befragen Finanzexperten trübten sich im Juli zwar ein. Gleichzeitig verbesserte sich die Beurteilung der aktuellen Lage deutlich, wie aus den Zahlen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim hervorgeht.

Die Konjunkturerwartungen fielen im Juli gegenüber dem Vormonat um 16,5 Punkte auf 63,3 Punkte. Analysten hatten einen Rückgang auf 75,2 Punkte erwartet. Sie befinden sich damit aber weiter auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Im Mai hatte der Indikator mit 84,4 Punkten noch den höchsten Stand seit über 21 Jahren erreicht.