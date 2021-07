GOLDMAN SACHS stuft Santander auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jernej Omahen

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4,70

Kursziel alt: 4,45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 4,45 auf 4,70 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Ein besseres Anleihengeschäft der spanischen Großbank habe das erste Quartal charakterisiert, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Verluste in diesem Segment seien um die Hälfte zurückgegangen und damit mehr als doppelt so stark, wie er prognostiziert habe./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2021 / 07:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.