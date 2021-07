Koblenz (ots) -



Das Wissen über digitale Vertriebsstrategien und erprobte Erfolgsmechanismenfehlt in der überwiegenden Zahl mittelständischer Unternehmen. Nur 34 Prozenthaben dieses Know-how an Bord. 67 Prozent konstatieren schlicht, der digitaleMarkt entwickele sich so rasant, dass sie nicht hinterherkommen. Dabei wären indiesem Jahr im Schnitt gut ein Fünftel mehr Umsatz drin, wäre der Vertriebdigital auf der Höhe. Schon im vergangenen Jahr haben die Unternehmen Geldliegen lassen: Die Einbußen beim Umsatz 2020 durch fehlende Digitalstrategien imVertreib schätzen die Entscheider auf 20 Prozent.Größte Defizite im DienstleistungssektorIm Branchen-Vergleich zeigen sich beim digitalen Vertriebs-Know-how besondersgroße Defizite bei den Dienstleistern. Während im Handel immerhin 45 Prozent derUnternehmen von sich sagen, dass sie über das notwendige Wissen verfügten, sindes in der Industrie nur noch 32 Prozent und in der Dienstleistungsbranche sogarlediglich 20 Prozent der Firmen. "Wer im Bereich Dienstleistung aktiv ist,sollte dringend sein Wissen um digitale Vertriebsmethoden aufpolieren. Hierbesteht eindeutig großer Nachholbedarf. Mehr Know-how dürfte sich in fast jedemFall auszahlen und sich beim Umsatz bemerkbar machen", sagt Geschäftsführer undUnternehmensberater Markus Baulig.Mangel am MarktDie Unternehmen haben den Bedarf erkannt, wie die Studie belegt. Nur tun siesich ganz offensichtlich schwer, ihren Beratungs- und Schulungsbedarf zu decken.Rund 70 Prozent der Befragten stellen in der Studie fest, dass es sowohl anexternen Experten als auch an fundierten Schulungsangeboten speziell in diesemBereich mangelt.Über die StudieFür die im Mai 2021 veröffentlichte Studie "Digitalisierung und Vertrieb imMittelstand" wurden bundesweit 200 mittelgroße Unternehmen mit bis zu 250Mitarbeitern befragt. An den Online-Interviews nahmen Inhaber, Geschäftsführersowie Vertriebsleiter teil.Über Baulig ConsultingBaulig Consulting ist die erste digitale Unternehmensberatung in Deutschland,die mittelständische Kunden in den Bereichen Umsatzsteigerung und Vertrieb mitFokus auf digitale Absatzwege berät. Seit der Gründung im Jahr 2016 wurden über4.000 Kunden via Online-Trainings und Videocalls zu erprobten, standardisiertenLösungen beraten und in der Umsetzung begleitet. Das Unternehmen beschäftigtaktuell mehr als 50 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2020 einen Jahresumsatz vonüber 20 Millionen Euro. Das Unternehmen wurde 2021 erneut vierfachTÜV-zertifiziert. Mehr Informationen: http://www.bauligconsulting.de .Pressekontakt:Ruben SchäferPressesprechermailto:presse@bauligconsulting.de+49 (0) 1520 4907120Baulig Consulting GmbHRizzastraße 4156068 KoblenzWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/143369/4961040OTS: Baulig Consulting GmbH