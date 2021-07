Trotz der Sorgen vor einer Verschärfung der Pandemie-Lage durch die Delta-Variante des COVID-19 Erregers konnte die Lufthansa Aktie in den letzten Tagen deutliche Kursgewinne erzielen. Allerdings muss man den Anstieg von 9,208 Euro am 30. Juni auf gestern in der Spitze erreichte 10,25 Euro deutlich relativieren. Immerhin war der Aktienkurs der Lufthansa in den Wochen zuvor deutlich von 12,96 Euro, notiert Anfang März, auf das Ende ...