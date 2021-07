Ölpreise auf Mehrjahreshochs - Opec+ ohne Fördererhöhung

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag ihre Aufschläge vom Vortag ausgebaut und erneut mehrjährige Höchststände erreicht. Während die Nordseesorte Brent so viel kostete wie letztmalig im Oktober 2018, stieg der Preis für US-Rohöl auf den höchsten Stand seit Ende 2014. Händler nannten als Grund, dass sich der Ölverbund Opec+ wiederholt nicht auf eine Ausweitung seiner Produktion einigen konnte.

Ein Barrel (159 Liter) Brent kostete am Dienstag bis zu 77,83 US-Dollar, ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg bis auf knapp 77 Dollar. Am Mittag wurde ein Barrel Brent dann mit 77,38 Dollar gehandelt. Das waren 22 Cent mehr als am Vortag. Der WTI-Preis lag bei 76,45 Dollar und damit 1,29 Dollar höher als am Vortag.