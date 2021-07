---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG



Berlin feiert die Giga-Null



PUR beschert Berlin einen Gigabit-Sommer



- Exklusiv für die Metropolregion Berlin



- Sonderaktion: Das Gigabit schon ab 44 EUR



- Für Neukunden die ersten sechs Monate kostenfrei



Berlin, 6. Juli 2021. PUR, die Marke der Tele Columbus AG, bietet vom 6. Juli bis zum 31. August 2021 im Rahmen einer Sommerkampagne ihre Gigabit-Internetanschlüsse in und um Berlin die ersten sechs Monate für Null Euro an. Der reine Internetanschluss mit 1.000 Mbit/s kostet ab dem 7. Monat 44 Euro. Für die Kombi mit HDTV und Telefonanschluss werden 55 Euro fällig.

Berlin zündet den Internet-Turbo. Mit PUR geht es diesen Sommer ein halbes Jahr lang zum Nulltarif mit Gigabit-Speed ins Netz. Neukunden, die sich im Promotionszeitraum für einen 1.000 Mbit/s Internetanschluss oder ein Kombiangebot aus Fernsehen in HD, Telefon mit deutschlandweiter Allnet-Flat und Gigabit-Internet entscheiden, zahlen bei Abschluss eines 24-Monatsvertrags ein halbes Jahr keinen Cent. Ab dem 7. Monat kostet der Internet-Only-Tarif mit 1.000 Mbit/s 44 Euro, der Kombitarif mit HDTV und Telefon schlägt mit 55 Euro zu Buche. Die moderne, gigabitfähige Hardware ist in den Produkten als kostenfreie Leihstellung enthalten. In den Kombiangeboten mit TV ist die CI+ Karte zur Entschlüsselung der zusätzlichen HD Fernsehprogramme ebenfalls inklusive. Von dem Angebot kann man in ganz Berlin und einigen Netzen im Umland profitieren.



"Die Gigabitaktion gibt unseren Kunden Gelegenheit, sich von der Qualität der Internetverbindungen zu überzeugen und ist zugleich ein starker Anreiz für Haushalte, neben dem TV-Angebot von PUR zusätzlich wirklich schnelles Internet zu erleben", kommentiert Stefan Riedel, Chief Consumer Officer der Tele Columbus AG.



Bundesweit gilt ab heute für alle PUR Kombitarife und alle Internet-Only-Verträge mit 24 Monaten Vertragslaufzeit ein Startpreis von 20 Euro in den ersten sechs Monaten. Die Preise ab dem 7. Monat bleiben unverändert. So kostet der beliebte Kombitarif aus Internet mit 200 Mbit/s, Telefon mit deutschlandweiter Allnet-Flat und Fernsehen in HD ab dem 7. Monat 45 Euro im Monat, beim Einzeltarif für einen 200 Mbit/s Internetanschluss wird unverändert 33 Euro berechnet.