Explorationsteam von Victory entwickelt Bohrgenehmigungsprozess für Smokey Lithium aufgrund hoher Lithiumwerte weiter

Vancouver (British Columbia, Kanada), 6. Juli 2021. Victory Resources Corporation (CSE: VR, FWB: VR61, OTC: VRCFF) („Victory“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Antrag auf eine Bohrgenehmigung für Smokey Lithium angesichts der starken Ergebnisse des kürzlich abgeschlossenen geologischen Probennahmeprogramms des Unternehmens in seinem Konzessionsgebiet in Esmeralda County in Nevada, 20 mi von der Mine Silver Peak von Albermarle entfernt, rascher bearbeitet.

„Esmeralda County ist Teil eines produktiven Lithiumgebiets und angesichts von Probennahmeergebnissen von bis zu 1.500 ppm Lithium bei Smokey Lithium verfügt Victory über ein bedeutsames Projekt mitten in der Region“, sagte Mark Ireton, President und CEO von Victory. „Die vielversprechenden Ergebnisse, die wir von Smokey Lithium erhalten haben, weisen darauf hin, dass der Beginn eines Bohrprogramms im Konzessionsgebiet zurzeit unsere höchste Priorität ist. Das Explorationsteam von Victory ist in Nevada im Einsatz, wodurch wir in einer idealen Position sind, um diese Gelegenheit rasch zu ergreifen und das bei Smokey Lithium angezeigte Potenzial zu untersuchen.“

Höhepunkte der Weiterentwicklung von Smokey Lithium

- Explorationsteam von Victory in fortgeschrittener Planung und Vorbereitung hinsichtlich Einreichung von Bohrgenehmigung für Smokey Lithium

- Plan besteht darin, vorbehaltlich der Genehmigungen im Spätsommer oder Frühherbst mit Bohrungen zu beginnen

- Probenahmen weisen auf mehrere Gebiete hoher Lithiumwerte bis zu 1500 ppm Li im Tongestein hin.

- Der südwestliche Bereich der Liegenschaft Smokey Lithium wies Werte weit über 1000 ppm Li auf. Probenahmen in diesem Gebiet enthüllten eine etwa 1,5 km breite, höchst anomale Zone.

- Der zentrale Bereich wies ebenfalls erhöhte Li-Werte auf und ist möglicherweise mit der hochgradigen Li-Zone in der benachbarten Liegenschaft Jindalee verbunden.