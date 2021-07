Else Nutrition ist nach Aktivierung von wichtigen Vertriebszentren im Westen der USA nun in 100 unabhängigen Läden und Lebensmittelkooperativen erhältlich

VANCOUVER, BC, 6. Juli 2021 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. ( BABY.V ) ( BABYF ) ( 0YL.F ) („Else“ oder das „Unternehmen“), das auf pflanzliche Baby-, Kleinkind- und Kindernahrung spezialisierte Unternehmen gibt heute die Aktivierung von wichtigen Vertriebszentren bekannt, die sich von San Bernardino County in Kalifornien über die Region Nordkalifornien bis nach Nord-Oregon erstrecken. Damit sind die pflanzlichen Lebensmittel von Else nun in 100 unabhängigen Ladengeschäften und Lebensmittelkooperativen (Co-Ops) erhältlich.

Durch die Vertriebspartner KeHE und United Natural Foods, Inc. (UNFI) konnte Else in den ersten beiden Quartalen des Jahres 2021 mehrere entscheidende Kunden im Westen der Vereinigten Staaten gewinnen, darunter Sprouts Farmers Market, Raley’s und Natural Grocers Vitamin Cottage. Dadurch wurde eine multiregionale Brücke über den westlichen Teil der USA und Zugang zu unabhängigen Ladengeschäften und Co-Ops geschaffen. Dies ermöglicht eine frühzeitige Annahme durch regionale Verbraucher im Westen der USA, die sich eine pflanzliche biologische Alternative für die Ernährung von Kleinkindern wünschen. Das umfassende Netz von Naturkostläden und Co-Ops im Westen der USA zeichnete für eine besonders starke frühe Annahme der pflanzlichen Nahrungsmittel von Else verantwortlich und dieser Trend soll sich fortsetzen.

„Wir freuen uns, dass wir über unsere nationalen Vertriebspartner Zugang zu Tausenden von unabhängigen und kleinen Lebensmittelhändlern sowie mehr als 5.000 Lebensmittelkooperativen erhalten. Mit diesem großen Marktsegment können wir die Reichweite unserer reinen pflanzlichen Ernährungsmitteln auf Familien im ganzen Land ausweiten“, erklärt Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition.

Zu den neu erschlossenen unabhängigen Ladengeschäften und lokalen Lebensmittelkooperativen, die für das Gefüge und das Wachstum von Gemeinden von entscheidender Bedeutung sind, gehört die Chico National Foods Cooperative in Chico (Kalifornien), die Ashland Food Co-op in Ashland (Oregon) und die Olympia Food Co-op im Westen des Bundesstaates Washington und viele andere Geschäfte. Else Nutrition vertreibt seine Produkte auch über PCC Natural Markets aus Seattle (Washington), die größte Lebensmittelkooperative im Besitz von Verbrauchern in den Vereinigten Staaten, die mehr als 58.000 Kunden bedient.