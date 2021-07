Rohde & Schwarz stärkt mit Übernahme der Zurich Instruments AG seine Position im Markt der Quantentechnologien

München/Zürich (ots) - Als Wegbereiter von Zukunftsthemen wie 6G und autonomes

Fahren agiert der Technologiekonzern Rohde & Schwarz künftig auch im Bereich

Quantencomputing. Mit der Übernahme des technologisch führenden

Messtechnik-Unternehmens Zurich Instruments AG zum 01. Juli 2021 baut Rohde &

Schwarz seinen Geschäftsbereich Test & Measurement weiter aus. Die Schweizer

Zurich Instruments AG wird als hundertprozentige Tochtergesellschaft geführt.



Quantentechnologien werden die High-Tech-Industrie in den nächsten Jahrzehnten

bedeutend prägen. Das Potenzial für die Industrie wie auch für die Forschung ist

enorm. Ein Zukunftstrend, dem Milliarden an staatlichen Fördermitteln und

Industrieinvestitionen zuteilwerden. Bereits heute ist Rohde & Schwarz im

Bereich Quantensensing tätig. Mit der Akquisition positioniert sich der Konzern

nun im Bereich Quantencomputing mit seiner Messtechnik für eine der global

vielversprechendsten Zukunftstechnologien.





Zurich Instruments bietet hierfür hochmoderne Messsysteme für Kunden in derwissenschaftlichen und industriellen Forschung. Das Unternehmen bewegt sich seitseiner Gründung im Jahr 2008 an der Spitze der Wissenschaft. Als Spin-Off derEidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich) ist ZurichInstruments seither kontinuierlich gewachsen. Am Hauptsitz in Zürich sowie inden Vertretungen in China, USA, Frankreich, Südkorea, Japan und Italien werdenmehr als 100 Mitarbeitende beschäftigt. Über die Quantentechnologie hinausbringt Zurich Instruments ein starkes Netzwerk und Erfahrungen in derakademischen Forschung der Physik mit.Peter Riedel, Geschäftsführer von Rohde & Schwarz, erklärt: "Wir freuen uns,gemeinsam mit Zurich Instruments die technischen Lösungen der Zukunftmitzuentwickeln. Zudem stärken wir unsere Position im Umfeld der Wissenschaft.Die Begeisterung, Wissenschaft und Innovation voranzubringen, vereinen Rohde &Schwarz und Zurich Instruments bereits heute."Insbesondere der Messtechnikmarkt für Quantencomputing birgt für beideUnternehmen ein erhebliches Potenzial. Denn der Betrieb und die Wartung einesQuantencomputers im größeren Maßstab erfordern eine Vielzahl an spezifischenMesslösungen. Rohde & Schwarz und Zurich Instruments stellen hierbei durch ihrekomplementären Produkte künftig Komplettlösungen bereit.Dr. Sadik Hafizovic, Mitgründer und Geschäftsführer von Zurich Instruments, fügthinzu: "Mit Rohde & Schwarz haben wir die Firma gefunden, die uns Zugang zu denneuesten und besten Technologien verschafft. Die Größe, die Stabilität und dastechnologische Know-how von Rohde & Schwarz bieten uns die optimalen