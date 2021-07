Deutsche Krebshilfe zieht Bilanz des Jahres 2020 / Patientenbeauftragte im verstärkten Einsatz für Betroffene (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bonn (ots) - Im vergangenen Jahr verzeichnete die Deutsche Krebshilfe 129,3Millionen Euro an Einnahmen und konnte 132 neue Projekte und Initiativen auf denWeg bringen. "Trotz der zahlreichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemiewar das Engagement der Bürgerinnen und Bürger für ihre krebskranken Mitmenschenauch 2020 ungebrochen", resümiert Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender derDeutschen Krebshilfe, in der Jahrespressekonferenz der Stiftung. "Dieses großeVertrauen in unsere Arbeit zeigt uns, dass wir mit dem breit angelegten Spektrumunserer Aktivitäten richtigliegen." Mit einer Koordinierungsstelle fürPatienteninteressen und einer Patientenbeauftragten will die Deutsche Krebshilfeihre Arbeit in Zukunft noch besser auf die Belange und Interessen vonPatientinnen und Patienten abstimmen. Am Centrum für Integrierte Onkologie (CIO)des Universitätsklinikums Köln hat sie nun die erste Stiftungsprofessur fürBewegungswissenschaften in der Onkologie eingerichtet.Im Jahr 2020 spendeten mehr als 384.000 Privatpersonen und fast 6.300Unternehmen insgesamt 34,8 Millionen Euro an die Deutsche Krebshilfe. Rund 71,7Millionen Euro erhielt die Stiftung aus Nachlässen. Ebenfalls wichtigeEinnahmen: Erlöse aus Aktionen und Veranstaltungen, Kondolenzspenden sowieZuweisungen aus Geldauflagen. "Wir sind sehr dankbar, dass sich so vieleMenschen trotz des schwierigen Jahres 2020 für Krebspatienten und derenAngehörige engagiert haben", so Nettekoven.Die Deutsche Krebshilfe ist seit vielen Jahren der bedeutendste privateDrittmittelgeber für die onkologische Forschung in Deutschland. Sie unterstütztzahlreiche Wissenschaftler und Mediziner bei ihren Forschungsarbeiten. 2020bewilligte sie rund 48 Millionen Euro für neue Projekte auf den Gebieten derGrundlagenforschung, klinischen Krebsforschung und der Versorgungsforschung.36,7 Millionen Euro hat die Stiftung für klinische und wissenschaftlicheStrukturmaßnahmen bereitgestellt. So hat sie beispielsweise ihr Programm zurFörderung von Krebs-Exzellenzzentren fortgeführt und ausgeweitet und somit dasvon ihr in Deutschland initiierte Comprehensive Cancer Center-Netzwerkweiterentwickelt.4,9 Millionen Euro flossen in die wichtige Arbeit vonKrebs-Selbsthilfeorganisationen. Mit 4,2 Millionen Euro unterstützte dieDeutsche Krebshilfe im Rahmen ihres Härtefonds insgesamt mehr als 6.500Menschen, die durch ihre Erkrankung in finanzielle Not geraten sind. Rund 8.600Betroffene und Angehörige suchten im Jahr 2020 Rat und Hilfe bei ihremInformations- und Beratungsdienst, dem INFONETZ KREBS.Patientenanliegen verstärkt im FokusMit der neu eingerichteten Koordinierungsstelle für Patienteninteressen möchte