DGAP-Media / 06.07.2021 / 13:12

06. Juli 2021: Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, hat erstmals bei der Marktstichprobe des deutschen B2B-Beratungshauses Lünendonk und Hossenfelder GmbH teilgenommen. In der Liste "Führende mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland" belegt Nagarro auf Anhieb einen Platz auf dem Podium. Am 30. Juni 2021 veröffentlichte Lünendonk die Ergebnisse ihrer aktuellen Marktanalyse der mittelständischen deutschen IT-Unternehmen. 20 Marktplayer werden jedes Jahr in die Liste mitaufgenommen, Grundlage für die Rangfolge sind neben Umsatz und Mitarbeiterzahl auch verschiedene Branchen-Kennzahlen. Das Ranking ist Teil der Lünendonk-Studie "Der Markt für IT-Beratung- und IT-Service in Deutschland". Für die Studie wurden neben rund 85 IT-Dienstleistern etwa 130 IT-Verantwortliche aus dem gehobenen Mittelstand sowie aus Großunternehmen und Konzernen befragt. Die 20 führenden mittelständischen IT-Beratungen sind 2020 um durchschnittlich 4,7 Prozent (2019: 8,4 Prozent) im Umsatz gewachsen und erzielten damit in Summe Umsätze in Höhe von 3,6 Milliarden Euro. Die Corona-Pandemie führte branchenweit zwar zu einer Verlangsamung des Wachstums, allerdings sorgten Themen wie Cloud-Migration, Softwareentwicklung sowie Data Analytics zugleich für eine hohe Nachfrage. Mit einem geographischen Umsatz in Deutschland von 116,4 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2020 (bei einem Gesamtumsatz von 430,4 Millionen Euro) konnte Nagarro im diesjährigen Ranking mit Platz 2 debütieren und verfehlte gemessen am Unternehmensgesamtumsatz nur knapp den 1. Platz. "Nagarro gehört in Deutschland aber auch international zu den führenden IT-Dienstleistern, was einmal mehr durch die aktuelle Lünendonk-Liste bestätigt wird. Weltweit bieten wir unseren Kunden erstklassige Digital Engineering Services. Unsere Kunden schätzen neben unserer digitalen Entwicklungskompetenz unseren agilen und globalen Charakter, unsere unternehmerische Denkweise sowie vor allem unsere stark kundenzentrierte Arbeitsweise. Mit dieser Mischung möchten wir unsere sehr gute Platzierung halten bzw. ausbauen", so Jörg Dietmann, Mitbegründer von Nagarro. Seite 2 ► Seite 1 von 3



