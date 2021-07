Volocopter sichert sich Genehmigung als Herstellungsbetrieb

Bruchsal, Germany (ots/PRNewswire) - Volocopter, der Pionier der Urban Air

Mobility (UAM), gab heute bekannt, dass er sich die Einstufung als

Herstellungsbetrieb (POA - Production Organisation Approval (https://www.easa.eu

ropa.eu/domains/aircraft-products/production-organisations-approvals) ) in

Übereinstimmung mit den Vorgaben der europäischen Agentur für Flugsicherheit

(EASA Teil-21 G) gesichert hat. Das Unternehmen übernimmt seinen langjährigen

Partner für Innovation und Produktion, DG Flugzeugbau

(https://www.dg-flugzeugbau.de/news) . Das Unternehmen ist weltweit führend in

der Produktion von Flugzeugen aus Verbundwerkstoffen. Mit dem Abschluss des

Kaufs wird Volocopter das erste und einzige Unternehmen elektrischer und

senkrechtstartender Fluggeräte (eVTOL) mit EASA-Zulassung als Entwicklungs- und

Herstellungsbetrieb (DOA und POA). Das bringt einen maßgebenden

Wettbewerbsvorteil zur kommerziellen Einführung von UAM.



UAM ist ein aufkommender Zweig der Luftfahrtindustrie, der den Luftraum über

Städten für die Mobilität erschließt. Als internationaler Pionier der

eVTOL-Flugtaxi-Technologie baut Volocopter konsequent das notwendige Ökosystem

auf, um UAM-Dienste mit seinen elektrischen Flugtaxi- und Frachtdrohnen weltweit

einzuführen.





Seit 2019 ist Volocopter das erste und nach wie vor einzige eVTOL-Unternehmen,das als Entwicklungsbetrieb von der EASA (EASA-Part 21 J) zugelassen wurde. Mitden Zulassungen als POA und DOA (EASA Teil-21 G und Teil-21 J) bereitetVolocopter nun die Einführung von kommerziellen Flugtaxidiensten vor. Dies istmöglich sobald die Musterzulassung (TC) für den VoloCity und die Genehmigung alsLuftverkehrsbetreiber (AOC) vorliegen.Die EASA sieht für die Zertifizierung von Flugtaxis (nach SC-VTOL) gleich hoheSicherheitsstandards wie bei großen Linienflugzeugen vor. Volocopter strebt dieMusterzulassung (TC) der Fluggeräte durch die EASA an. Die bestehendenweitreichenden Vereinbarungen zwischen EASA und weiteren internationalenBehörden ermöglichen das Erschließen von Märkten und die Aufnahme vonLufttaxidiensten weltweit. Damit ist das Unternehmen gut für eine zügigeExpansion in Europa, Asien und Nordamerika vorbereitet.Florian Reuter, CEO von Volocopter: " Unsere zehnjährige Partnerschaft mit DGFlugzeugbau war ein großartiger Erfolg, der zu unglaublichen Ergebnissen geführthat. Die Expertise unseres legendären Partners war wegweisend auf unserem Wegeine neue Form der nachhaltigen und erschwinglichen Mobilität für Menschen undGüter aufzubauen. Der heutige Tag, an dem wir DG Flugzeugbaus jahrzehntelangeErfahrung in der Flugzeugproduktion mit unserem Pioniergeist für UAM vereinen,