RBC stuft VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN VORZÜGE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 290

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach der Abgabe der Mehrheit an Bugatti auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Dass die Sportwagentochter Porsche AG im Rahmen eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem kroatischen Autobauer Rimac künftig nur noch 45 Prozent an der Sportwagen-Edelmarke halten wird, ist laut Analyst Tom Narayan keine Überraschung. Obwohl Porsche dank seines Anteils an Rimac faktisch 58 Prozent an dem Joint Venture halte, werde Rimac dieses steuern. Bei wichtigen Fragen dürfte VW aber wohl weiterhin ein Wörtchen mitsprechen, glaubt der Experte. Die Fokussierung der Wolfsburger auf Elektrofahrzeuge sehe er positiv./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2021 / 05:14 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2021 / 05:20 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.