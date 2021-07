UBS stuft GLAXOSMITHKLINE auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Laura Sutcliffe

Analysiertes Unternehmen: GLAXOSMITHKLINE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 15

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach einem Treffen mit Managern des Unternehmens auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1500 Pence belassen. Mit Blick auf die Verwendung des Kapitals habe unverändert eine Verbesserung der Produktpalette des Pharmazeutikaherstellers oberste Priorität, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine weitergehende Integration des Impfstoff- und Pharmageschäfts in das Biopharma-Segment soll klare Vorteile mit sich bringen./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2021 / 09:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2021 / 09:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.