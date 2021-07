Familien- und lebensphasenbewusste Schichtbetriebe punkten in der Krise mit erhöhten Flexibilisierungsmaßnahmen

Frankfurt (ots) -



- Umfrage unter nach dem audit berufundfamilie zertifizierten Organisationen

belegt Vorteile für Schichtbetriebe, die seit Vor-Corona-Zeiten ihre

Vereinbarkeitspolitik strategisch gestalteten



Sieben von acht (87,5 Prozent) Betrieben, die von der berufundfamilie Service

GmbH befragt wurden, heißen eine größere Flexibilisierung der Schichtarbeit

willkommen - auch weil sie dank ihr guten Umgang mit der Coronakrise gefunden

haben.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Coronapandemie hat sich als Treiber der Home-Office-Arbeit und andererFlexibilisierungsmaßnahmen erwiesen. In der öffentlichen Diskussion stehen dabeiaber vorrangig Bürotätigkeiten im Blickpunkt. Laut Eurostat sind etwa 5,6Prozent der 15- bis 64-jährigen Arbeitnehmenden in Schichtarbeit tätig - vielevon ihnen in Präsenzberufen, bei der Home-Office keine Option ist. Grund genugfür die berufundfamilie Service GmbH per Stichprobenbefragung den Statuts derFlexibilisierungsmaßnahmen bei nach dem audit berufundfamilie zertifiziertenOrganisationen - also Arbeitgebern, die ihre Vereinbarkeitspolitik strategischgestalten - zu eruieren. Acht Organisationen standen für den berufundfamilieScout unter dem Titel "Schicht machen?! Die Zukunft familien- undlebensphasenbewusster Schichtarbeit" Rede und Antwort.Befragt danach, was die größten Herausforderungen bezüglich eines reibungslosenSchichtbetriebs sind, nannten jeweils 87,5 Prozent das Fehlzeiten- undAusfallmanagement sowie die Auslastung "unbeliebter Zeiten" wie beispielsweisedas Wochenende. Ein Viertel sah Herausforderungen in der Urlaubsplanung. Und12,5 Prozent fand das betriebliche Gesundheitsmanagement mit Blick auf dieSchichtarbeit herausfordernd. Besonders positiv ist die Anmerkung einesArbeitgebers zu werten, der geringe Herausforderungen sah und betonte, dass derSchichtbetrieb insgesamt "gut klappt".87,5 Prozent der befragten Organisationen - also sieben von acht - sprach sichfür eine größere Flexibilisierung der Schichtarbeit aus. Bedenken bzgl. einerstärkeren Flexibilisierung gab es aber durchaus - und zwar in Form von Hürden:Für die Hälfte der befragten Organisationen (vier von acht) könnte ein zu großerpersoneller Aufwand gegen eine stärkere Flexibilisierung sprechen. 37,5 Prozentsah die Möglichkeiten eingeschränkt, da die Produktions- undOrganisationsabläufe keine weitere Flexibilisierung zulassen. 12,5 Prozentgingen von einem zu großen finanziellen Aufwand aus.Bei der Hälfte der befragten Organisationen (vier von acht) hatte dieCoronapandemie zu einer erhöhten Flexibilisierung der Schichtarbeit geführt.Dabei hatten und haben sie ihre Vereinbarkeitsmaßnahmen variantenreich