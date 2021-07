20 Minuten überträgt die Minderheitsbeteiligung an dänischem Pendlermedium BT an Berlingske Media

Berlingske Media und 20 Minuten haben die gemeinsame Gesellschaft BTMX 2016 gegründet, um die beiden dänischen Medien BT und Metroxpress zusammenzuführen. Das digitale Angebot wurde stark ausgebaut; bt.dk hat in den vergangenen zwei Jahren seinen Traffic verdreifacht und ist seit Sommer 2020 die reichweitenstärkste Newsplattform Dänemarks.

Marcel Kohler, Geschäftsführer 20 Minuten: «Wir haben gemeinsam mit unserem Partner Berlingske Media viel erreicht. Nun ist ein guter Zeitpunkt für 20 Minuten sich aus dem dänischen Markt zurückzuziehen. Wir wollen uns voll auf die Weiterentwicklung unseres Angebots sowie der Kooperationen in der Schweiz, Luxemburg und Österreich konzentrieren.»