WIESBADEN (ots) - Nach einer Hochrechnung des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) sind in der 25. Kalenderwoche (21. bis 27. Juni 2021) in Deutschland

16 243 Menschen gestorben. Diese Zahl liegt 1 % oder 182 Fälle unter dem

Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020 für diese Kalenderwoche. Im Vergleich zur

Vorwoche ist die Zahl der Sterbefälle zurückgegangen. In der 24. Kalenderwoche

(14. bis 20. Juni 2021) lag die Zahl der Sterbefälle nach aktuellem Stand bei 18

778 und damit 16 % (+2 588 Fälle) über dem Durchschnitt der vier Vorjahre. Diese

Erhöhung stand in zeitlichem Zusammenhang mit einer Hitzewelle. Die aktuellen

Sterbefallzahlen sind vorläufig und gehen aus einer Sonderauswertung hervor.

Durch ein Hochrechnungsverfahren unvollständiger Meldungen können die ersten

Sterbefallzahlen für Deutschland bereits nach etwa einer Woche veröffentlicht

werden.



Zahl der COVID-19-Todesfälle geht zurück





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Ein Vergleich der gesamten Sterbefälle mit der Zahl der beim RobertKoch-Institut (RKI) gemeldeten COVID-19-Todesfälle nach Sterbedatum ist derzeitbis einschließlich der 23. Kalenderwoche 2021 (7. bis 13. Juni 2021) möglich. Indieser Woche gab es laut RKI 238 COVID-19-Todesfälle. Das waren 194 Fälleweniger als in der Vorwoche. Die gesamten Sterbefallzahlen lagen in der 23.Kalenderwoche nach aktuellem Stand um 434 Fälle über dem Durchschnitt der vierVorjahre (+3 %). Die Corona-Pandemie hat sich im Jahr 2020 ab Ende März erstmalsauf die Entwicklung der Sterbefallzahlen ausgewirkt und den Durchschnitt dervier Vorjahre ab dann ebenfalls beeinflusst.Thüringen, Sachsen und Brandenburg mit den höchsten Abweichungen im MaiAuf Länderebene lassen sich die Sterbefallzahlen derzeit bis einschließlich der22. Kalenderwoche (31. Mai bis 6. Juni 2021) abbilden. In dieser Woche lagen siein 14 der 16 Bundesländer über dem Durchschnitt der Vorjahre. Die drei Ländermit den größten Abständen zum Durchschnitt waren Brandenburg (+20 % oder 118Fälle), Niedersachsen (+15 % oder 253 Fälle) und Sachsen-Anhalt (+12 % oder 70Fälle).Auf den ganzen Monat Mai bezogen lagen die Sterbefallzahlen in Thüringen (+14 %oder 338 Fälle), Sachsen (+12 % oder 542 Fälle) und Brandenburg (+12 % oder 294Fälle) mehr als 10 % über dem Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020. In neunweiteren Bundesländern lagen die Sterbefallzahlen ebenfalls über demDurchschnitt der Vorjahre für diesen Monat. In vier Bundesländern lagen siedarunter - am deutlichsten in Hamburg (-5 % oder 69 Fälle weniger).Eine grafische Übersicht zur Entwicklung der Sterbefallzahlen für alleBundesländer ist hier verfügbar.Mäßige Übersterblichkeit in Estland, niedrige in Spanien, Griechenland und