Branchenkonjunktur im Consulting etabliert sich auf hohem Niveau

Bonn (ots) -- IT-Beratung boomt - Geschäftsentwicklung der Sanierungsberater weiterhinverhalten- Viele Veränderungen für die berufliche Praxis in Post-Corona-Zeiten erwartetDie Consultingbranche zeigt sich nach dem zweiten coronabedingtenKonjunkturknick Ende 2020 wieder in bester Verfassung. Mit einem leichtenAnstieg des Geschäftsklimaindex im 2. Quartal 2021 auf 110,2 (März 2021: 109,9)untermauert die vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU)durchgeführte Branchenkonjunktur-Erhebung den guten Start derUnternehmensberater ins Jahr 2021. Besonders das Geschäft der IT-Consultantsboomt. Über Zweidrittel in diesem Beratungsfeld geben eine gute Geschäftslagean, die über dem geplanten Budget liegt. Deutlich verhaltener schätzen hingegendie Sanierungsberatungen ihre derzeitige Situation ein: Nur jede fünfteUnternehmensberatung mit Schwerpunkt Restrukturierung meldet bei derBDU-Befragung eine aktuell gute Geschäftssituation. Allerdings zeigen sich 70Prozent immerhin zufrieden. Parallel zeichnen sich für die Post-Corona-Zeit eineReihe von Veränderungen in der beruflichen Praxis der Consultants ab. So rechnenbeispielsweise die Studienteilnehmer damit, dass virtuelle Vergabeprozesse dieWettbewerbsintensität in der Consultingbranche verschärfen, da pro Mandat mehrUnternehmensberatungen ein Angebot abgeben werden. Und: Knapp 80 Prozent derConsultingfirmen wollen Dienstreisen und ihren gesamten CO2-Fußabdruck ausNachhaltigkeitserwägungen merklich reduzieren. BDU-Präsident Ralf Strehlau: "Inden Consultingfirmen haben die Planungen und Veränderungsinitiativen für dieAnforderungen der Post-Corona-Zeit mit großer Intensität begonnen. Die Pandemiehat eine große Dynamik in der Branche freigesetzt, gerade auch im Hinblick aufeine größere Nachhaltigkeit. Das gilt auch für den BDU selbst. Wir haben -unterstützt von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - ein Verbandswald-Projektentwickelt, an dem sich die Mitglieder mit der Pflanzung klimastabiler Baumartenbeteiligen."In allen Beratungsfeldern erwartet der deutlich überwiegende Teil derMarktteilnehmer eine günstigere Geschäftsentwicklung in den nächsten sechsMonaten. Dass die Lage ungünstiger werden könnte, spielt bei der Beurteilung derGeschäftsaussichten dagegen so gut wie gar keine Rolle. Besonders optimistischzeigen sich die Consultingfirmen in der Größenklasse `1 bis 10 Millionen Euro`.Dreiviertel erwarten hier günstigere Geschäftsaussichten für das zweite Halbjahr2021. Auch in den Größenklassen `über 50 Millionen Euro` sowie `10 bis 50Millionen Euro` fällt der Anteil der Optimisten mit 62 beziehungsweise 56Prozent hoch aus. Kleinere Marktteilnehmer tun sich tendenziell schwerer.