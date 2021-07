Schon vorgesorgt? Im Alter finanziell gut abgesichert (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Status Quo ermitteln: Wie steht es um meine Finanzen?

- Wo lauern Gefahren? Darauf sollten Sie jetzt achten

- Am besten sofort handeln: So individuell kann Altersvorsorge sein



Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass die gesetzliche Rente im Alter

nicht ausreichen wird. Inzwischen wird sogar schon über die Rente mit 68

diskutiert. Außer Frage steht: Wer im Alter finanziell gut dastehen möchte, der

sollte privat vorsorgen. Die Finanzexperten der Deutschen Vermögensberatung AG

(DVAG) erklären, worüber Sie sich schon jetzt Gedanken machen sollten und warum

es nie zu früh ist, sich mit dem Thema Altersvorsorge zu befassen.





Wie ist meine Finanzsituation?Gehalt und gut ist - das hört man immer wieder. Das gilt vielleicht für dastägliche Leben, aber auf keinen Fall für die Altersvorsorge. Wer sich mit demThema "private Altersvorsorge" auseinandersetzen möchte, muss sich nicht nurüber die aktuelle Situation Gedanken machen, sondern vor allem auch über dieZukünftige. Vielleicht steht Nachwuchs an oder es ist eine eigene Immobiliegeplant? Will ich noch viel von der Welt sehen oder Geld für meine Enkelkinderbeiseitelegen? Das sind nur einige der Fragen, die man für sich klären sollte.Ebenfalls wichtig: Die eigene Rentenlücke zu kennen. Bei ihrer Berechnung kannein Finanzexperte helfen. Danach kann und sollte die Planung beginnen.Gefahren erkennen und vermeidenObwohl die Rentenlücke bekannt ist, tun sich viele Sparer schwer, mit ihrerPlanung auf die aktuelle Wirtschaftslage auch entsprechend zu reagieren.Stattdessen setzen sie auf "Altbewährtes". Noch immer wandert das Erspartehäufig aufs Tagesgeldkonto oder das Sparbuch; eben so, wie man es von den Elternoder den Großeltern vorgelebt bekommen hat. Doch die Zeiten von drei ProzentZinsen oder mehr sind schon längst vorbei. Das bisschen Plus, über das man sichvielleicht am Jahresende freuen kann, wird von der Inflation getilgt. VieleBanken nehmen inzwischen sogar schon Negativzinsen für "geparktes" Geld.Altersvorsorge angehen, aber richtigAndere Lösungen müssen her! Denn nur die private Vorsorge kann den gewohntenLebensstandard im Alter sichern. Die gute Nachricht ist: Für die privateAltersvorsorge ist es nie zu spät. Die Möglichkeiten dazu sind zwar nichtunendlich, aber zumindest sehr vielfältig. Grundsätzlich gilt: Je früher manbeginnt, desto besser - auch wenn es anfangs vielleicht nur kleine Beiträgesind. Und je näher der Ruhestand rückt, desto weniger Risiken sollte maneingehen. Zwischen all den Produkten und Möglichkeiten kann man schon einmal denÜberblick verlieren. Daher empfiehlt es sich, das Gespräch mit einem Experten,wie etwa einem Vermögensberater, zu suchen. Gemeinsam mit seinen Kundenermittelt er die individuelle Rentenlücke und erarbeitet nach einerausführlichen Analyse eine Lösung, die zur jeweiligen Situation und den eigenenZielen und Wünschen passt.