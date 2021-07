Weckruf für eine zukunftsfähige Geld- und Finanzpolitik

Hamburg/München (ots) - Die ultraexpansive Geldpolitik der EZB birgtlangfristige Risiken, die den Zusammenhalt der EU und der Eurozone bedrohen.Eine Reihe namhafter Politiker, Wirtschaftsvertreter und Wissenschaftler hatsich im Rahmen einer Initiative mit diesen Risiken auseinandergesetzt und eineHandlungsempfehlung formuliert, die die EZB und die künftige Bundesregierungeindringlich zu einem Richtungswechsel hin zu einer soliden und nachhaltigenGeld- und Finanzpolitik in Europa fordert.Im "Manifest für eine zukunftsfähige Geld- und Finanzpolitik" sprechen sichWirtschafts- und Finanzexperten wie der ehemalige Bundesbankvizepräsident Prof.Dr. Franz-Christoph Zeitler (https://youtu.be/XMvOXASnh5o) und der ehemaligePräsident des ifo-Instituts Prof. Dr. Hans-Werner Sinn sowie ehemaligeSpitzenpolitiker, darunter Peer Steinbrück (https://youtu.be/99f__KhsAMM) , Dr.Edmund Stoiber (https://youtu.be/b3zn8RiRvrk) und Günther Oettinger, dafür aus,dass die EZB sich wieder auf ihre Kernaufgabe, die Sicherung derPreisniveaustabilität, besinnt. Zudem sollten sich die derzeitigenStaatsanleihekäufe nach dem Kapitalschlüssel der nationalen Zentralbankenausrichten. In ihrem Manifest formulieren die Autoren auch ihre Erwartungen andie künftige Bundesregierung, die sich nach den Wahlen im Herbst neu formierenwird: die schrittweise Rückführung der Neuverschuldung, die Wiedereinhaltung derverfassungsgemäßen Schuldenbremse und die Entwicklung einer nationalenWachstumsstrategie.Die sechs größten Gefahren, die die Verfasser in der ultra-lockeren GeldpolitikEuropas sehen, und die konkreten Erwartungen, die sie an die Bundesregierung undan die EZB stellen, sind im Manifest für eine zukunftsfähige Geld- undFinanzpolitik zusammengefasst, das zusammen mit weiteren Statements zu diesemThema auf der Website Zukunftsfähige Finanz- und Geldpolitik - DONNER & REUSCHEL(https://www.donner-reuschel.de/zukunftsfaehige-finanz-und-geldpolitik/)veröffentlicht wurde.Weitere Informationen über das Bankhaus finden Sie unter:http://www.donner-reuschel.dePressekontakt:Pressekontakt:Nina ConzeUnternehmenskommunikationTel. 040-30217 5567Mob. 0172-547 44 95Mail mailto:nina.conze@donner-reuschel.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/63490/4961321OTS: Donner & Reuschel Privatbank AG