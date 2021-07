Doré Copper Mining treibt mit hohem Tempo seine Pläne zum Produktionsstart in der eigenen Kupfer-Gold-Mine voran. CEO Ernest Mast wird am kommenden Donnerstag (8. Juli) im Rahmen eines Live-Webinars das Unternehmen vorstellen und für Fragen von Anlegern zur Verfügung stehen – auch auf Deutsch.

Doré Copper Mining (0,85 CAD | 0,57 Euro; CA36258E1025) treibt derzeit mit großem Tempo die Exploration seiner Vorkommen in der kanadischen Provinz Québec vorkommen. Das Unternehmen besitzt ein Dutzend ehemaliger Minen sopwie eine eigene Verarbeitungsanlage. Schon Ende 2023 könnten hier Kupfer und Gold produziert werden. Das Ziel ist es, die firmeneigene Verarbeitungsanlage von zunächst zwei verschiedenen Minen aus mit Erz zu beliefern und so die Produktion aufzunehmen. CEO Ernst Mast strebt dabei einen Jahresoutput von rund 60 Mio. Pfund Kupferäquivalent bzw. 100.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr an (mehr dazu an dieser Stelle). Auf dem aktuellen Preisniveau entspricht das Einnahmen von über 300 Mio. CAD pro Jahr. Dem steht heute ein Börsenwert von rund 61 Mio. CAD gegenüber. Die Analysten von Cormark Securities haben ein Kursziel von 2 CAD für die Aktie ausgegeben. CEO Mast wird am kommenden Donnerstag, den 8. Juli, ab 16 Uhr sein Unternehmen im Rahmen eines Live-Webinars vorstellen. Als Anleger werden sie auch die Möglichkeit haben, direkt Fragen zu stellen. Wir beantworten diese auch auf Deutsch.