Innovaderm erhält hohe Anerkennung bei den CRO Leadership Awards

Innovaderm wurde von den Sponsoren als Gewinner der Kategorie „Fähigkeiten“ ausgewählt. Darin zeigt sich erneut, dass das Unternehmen bei Arzneimittelentwicklern an erster Stelle steht, wenn es darum geht, eine Auftragsforschungsorganisation (CRO) für die klinischen Phasen 1 bis 3 mit Standorten in Nordamerika und Europa zu beauftragen. Weitere Kategorien, in denen Innovaderm in der Spitzengruppe zu finden war: Expertise, Kompatibilität, Qualität und Zuverlässigkeit.

„Die Preisträger haben sich bewährt und gehören zu den besten Diensteanbietern in der jeweiligen Kategorie“, erklärte Ed Miseta, Chefredakteur bei Clinical Leader. „Ich gratuliere ihnen allen herzlich für die Arbeitsethik, mit der sie die Anforderungen ihrer Kunden in der Arzneimittelentwicklung durchgängig erfüllen.“

Mit den CRO Leadership Awards werden klinische Forschungsorganisationen gewürdigt, die die Kundenerwartungen erfüllen und übertreffen. 2021 wurden die Gewinner wiederum von Clinical Leader und Life Science Leader gemeinsam mit Industry Standard Research (ISR) bestimmt. Die Preisträger werden aus einer Liste von mehr als 60 CROs ausgewählt und die Teilnehmer werden von Entscheidungsträgern der Sponsoren bewertet, die in den vergangenen 18 Monaten klinische Forschungsdienstleistungen in Anspruch genommen haben.

Dr. Robert Bissonnette, Gründer und CEO von Innovaderm, kommentierte: „Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung. Es ist uns eine große Ehre, dass unsere Arbeit von Biotech- und Pharma-Sponsoren gewürdigt wird. Bei Innovaderm sind wir stolz darauf, Spezialexpertise und hochwertige Dienstleistungen anzubieten, und diese Auszeichnungen verdeutlichen, dass wir dabei erfolgreich sind.“

Über Innovaderm

Innovaderm ist eine Vertragsforschungsorganisation (CRO) mit einem durchgängigen Dienstleistungsangebot, die ihre Kunden bei der Durchführung von klinischen Studien der Phasen 1 bis 3 weltweit unterstützt. Innovaderm arbeitet mit Partnern in der Arzneimittelindustrie zusammen, um die klinische Forschung und Entwicklung an einzelnen oder mehreren Standorten voranzubringen. Seit 20 Jahren unterstützt unser Team Sponsoren bei der medizinischen, wissenschaftlichen und klinischen Ausführung von Studien in der Dermatologie. Weitere Informationen über Innovaderm erhalten Sie auf unserer Website, bei LinkedIn oder Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210706005122/de/