BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Büromarktzahlen für das erste Halbjahr 2021 / Büromärkte gegenüber Vorjahr leicht im Plus

Frankfurt/Main (ots) - Im ersten Halbjahr 2021 wurden an den acht deutschen

Standorten Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig und

München knapp 1,4 Mio. m² Bürofläche umgesetzt. Trotz der sehr weitreichenden

und über lange Monate anhaltenden Lockdown-Maßnahmen wurde damit das

Vorjahresergebnis um rund 5 % übertroffen. Dies ergibt die Analyse von BNP

Paribas Real Estate. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:



- Mit 1,4 Mio. m² Flächenumsatz leichte Steigerung gegenüber dem

Vorjahreszeitraum (+5 %)

- Leerstandsanstieg verliert weiter an Tempo

- Leerstandsquote notiert nur in Frankfurt und Düsseldorf über 5 %

- Spitzenmieten in allen Märkten stabil oder sogar weiter steigend







Flächenumsatz liegt mit fast 1,4 Mio. m² knapp 5 % über dem Vorjahresergebnis",

so Marcus Zorn, CEO von BNP Paribas Real Estate Deutschland. "Während sich

Berlin auf einem weiterhin sehr hohen Niveau stabil präsentiert, kann für vier

weitere Märkte eine Umsatzsteigerung deutlich jenseits der 25 % vermeldet

werden, darunter Frankfurt und Hamburg. Der Großteil der Standorte erzielt

Flächenumsätze im langjährigen Durchschnitt und zum Teil auch deutlich darüber.

Dies ist umso bemerkenswerter, da das erste Halbjahr weiter im Zeichen der

dritten Pandemie-Welle stand, die nach Ostern das Land noch einmal fest im Griff

hatte. Die sehr weitreichenden und lang anhaltenden Lockdown-Maßnahmen im

zweiten Quartal sowie das zunächst schleppende Tempo der Impfkampagne sind nicht

ganz spurlos an den Märkten vorbeigegangen. So spiegelte der

ifo-Geschäftsklimaindex im April auch die zeitweilig etwas eingetrübte Stimmung

in der deutschen Wirtschaft wider. Doch im Windschatten einer sich

beschleunigenden wirtschaftlichen Erholung, guter Impferfolge und sinkender

Inzidenzen ist der Optimismus im Frühsommer in die Führungsetagen zurückgekehrt.

Das spüren wir jetzt auch auf den Büromärkten."



Positive Marktdynamik erreicht mittlerweile auch Standorte mit schwächerem

Jahresstart



Wie bereits zu Jahresbeginn 2021 fallen die Flächenumsätze im Vorjahresvergleich

an den verschiedenen Standorten sehr unterschiedlich aus. Erneut setzen Köln mit

+ 84 % und das benachbarte Düsseldorf mit -32 % die Eckwerte. Auffällig ist

jedoch, dass die insgesamt positive Marktdynamik der vergangenen Monate im

zweiten Quartal auch die Standorte erreicht hat, die einen sehr schwachen

Jahresstart erwischt hatten. Das Feld rückt zusammen, und es kommt in der Breite

Einmal mehr ist die Bundeshauptstadt Berlin Primus



