PyroGenesis meldet Erhöhung von Finanzierung für Umwandlung von Quarz zu pyrogenem Siliziumdioxid um 4,6 Mio. $, unterzeichnet Vertrag im Wert von 4 Mio. $ mit HPQ Polvere, einschließlich weiterer staatlicher Finanzierungen, und erweitert Angebote hinsich

Montreal (Quebec), GlobeNewswire, 6. Juli 2021. PyroGenesis Canada Inc. . (http://pyrogenesis.com) (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FRA: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (nachfolgend „Unternehmen“ oder „PyroGenesis“ genannt), das plasmazerstäubte Metallpulver, umweltfreundliche Plasmaabfall-to-Energy-Systeme und saubere Plasmabrenner entwickelt, produziert und vermarktet, freut sich bekannt zu geben, dass es hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 27. Mai 2021, in der es einen Subvention in Höhe von 700.000 $ von Sustainable Development Technology Canada für die Entwicklung eines neuartigen Produktionsprozesses zur Umwandlung von Quarz zu pyrogenem Siliziumdioxid gemeldet hatte, nun einen Vertrag im Wert von etwa 4 Millionen $ (der „Vertrag“) mit HPQ Silica Polvere Inc. („HPQ Polvere“ oder der „Kunde“), einer 100-%-Tochtergesellschaft von HPQ Silicon Resources Inc („HPQ“), unterzeichnet hat. Dieser Vertrag ist Teil eines Projekts mit einem Gesamtwert von etwa 5,3 Millionen $. Die Differenz wird voraussichtlich durch eine weitere Behörde (630.000 $) sowie durch einen Beitrag von PyroGenesis (175.000 $) finanziert werden. Es ist davon auszugehen, dass alle diese Beträge direkt an PyroGenesis bezahlt werden.

PyroGenesis wurde damit beauftragt, in den kommenden 24 Monaten nachgelagerte Geschäftsmöglichkeiten durch die Umwandlung von Quarz zu pyrogenem Siliziumdioxid unter Anwendung eines neuartigen plasmabasierten Ein-Schritt-Reaktors (der „Reaktor“) zu konzipieren, zu entwickeln und herzustellen. Pyrogenes Siliziumdioxid ist ein Verdickungsmittel, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird, wie etwa in Lacken, Kosmetika, Beschichtungen, Druckfarben und Harzen. Im Erfolgsfall wäre die innovative grüne Lösung von PyroGenesis nicht nur an und für sich wirtschaftlich, sondern würde auch (i) die giftigen Nebenprodukte herkömmlicher Prozesse beseitigen und (ii) die Treibhausgasemissionen um etwa 90 % reduzieren.[i] Dies wäre eine erhebliche Verbesserung gegenüber den aktuellen umweltschädlichen Produktionsverfahren von pyrogenem Siliziumdioxid und könnte ein revolutionäres Verfahren für die Industrie werden.