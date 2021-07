Drei große Cocktail-Trends, die 2021 und darüber hinaus verändern werden, wie wir Cocktails trinken

– Heimwerker-Mixologen sind auf dem Vormarsch: Durch den Lockdown inspirierte Barkeeper in den eigenen vier Wänden streben danach, ihre Fertigkeiten mit neuen Technologien weiterzuentwickeln.

LONDON, 6. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Während die 50 der weltbesten Barkeeper darum kämpfen, zum besten Barkeeper der Welt gekürt zu werden, bringt Diageo, der weltweit führende Anbieter von alkoholischen Getränken, einige der führenden Branchenvertreter zusammen, um die Trends und Erfahrungen zu enthüllen, von denen angenommen wird, dass sie weltweit die Zukunft von Trinkerlebnissen gestalten werden.

Von Partnerschaften mit Pinterest, die Ihnen Ideen für Ihren nächsten Cocktail geben wollen, bis zum Einsatz der neusten ER-Technologie, um erstklassige Drinks in den eigenen vier Wänden zu kredenzen – die Zukunft der Geselligkeit ist voller neuer Ideen und möchte Menschen auf der ganzen Welt dazu inspirieren, besser zu trinken. Um die Trends zum Leben zu erwecken, hat Diageo die virtuellen Türen zu dem Erlebnis „Taste of the Future" geöffnet: https://www.diageo.com/tasteofthefuture/.

Simon Earley, Head of Diageo World Class, kommentierte: „Jedes Jahr arbeiten wir mit den weltweit besten Barkeepern und Innovatoren zusammen, um die Zukunft von Drinks der Spitzenklasse zu entdecken. Das vergangene Jahr hat außergewöhnliche Innovationen und Kreativität in der Cocktail-Kultur hervorgebracht; wir wollen das feiern und jedem einen Vorgeschmack auf das geben, was als Nächstes kommt. ‚A Taste of the Future' ist ein vollständig interaktiver virtueller Raum, der es jedem ermöglicht, einige der in naher Zukunft bestehenden Partnerschaften, die zu Hause oder in einer Bar in seiner Nähe erscheinen werden, selbst zu erkunden."