Pontus Protein gibt Erhalt der DTC-Berechtigung und Ergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 6. Juli 2021 - Pontus Protein Ltd. (TSXV: HULK, OTCQB: HLKKF, FWB: 8YC) („Pontus“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für sein Börsenlisting bei OTC Markets in den USA unter dem Börsenkürzel „HLKKF“ die Genehmigung von der Depository Trust Company („DTC“) erhalten hat.

„Wir freuen uns sehr über die DTC-Berechtigung. Sie bietet uns die Möglichkeit, die Kosten für den Aktienhandel deutlich zu senken, was wiederum den US-Markt für alle Kleinanleger öffnet, die unserer Vision von Nachhaltigkeit und einer 'Neuerfindung' der Landwirtschaft folgen“, sagt Connor Yuen, CEO von Pontus. „Wir sind der Meinung, dass uns dieser Schritt mehr Liquidität verschafft und den bestehenden und zukünftigen Anlegern in den USA mehr Möglichkeiten bieten wird, sich am Wachstum von Pontus zu beteiligen. Diese Entwicklung kommt gerade jetzt, wo sich Pontus auf die Fertigstellung seiner Betriebsanlage und auf den Produktionsstart konzentriert, zum absolut richtigen Zeitpunkt.“

DTC ist ein Tochterunternehmen der Depository Trust & Clearing Corporation, einer US-Firma, die für börsennotierte Unternehmen als elektronische Clearingstelle fungiert und für die Abrechnung der getätigten Geschäfte zuständig ist. Wertpapiere, die für das elektronische Clearing und die Abrechnung durch DTC zugelassen werden, gelten als „DTC-berechtigt“. Die DTC-Berechtigung ist erforderlich, um einen nahtlosen Prozess im elektronischen Handel zu schaffen und dadurch die Liquidität der Aktien des Unternehmens zu erhöhen.

Ergebnisse der Jahreshauptversammlung

Pontus freut sich, über die Ergebnisse seiner Jahreshauptversammlung, die am 30. Juni 2021 in Vancouver (British Columbia) abgehalten wurde, zu berichten. Bei der Versammlung wurden für insgesamt 16.650.484 Stammaktien gültige Stimmen abgegeben, was 25,031% der mit allen ausstehenden Aktien verbundenen Stimmen entspricht. Alle Beschlüsse wurden von den Aktionären genehmigt.

Die Aktionäre stimmten für die Festlegung der Anzahl der Direktoren auf fünf und für die Wahl aller nominierten Direktoren für das folgende Jahr.

Nominierte Stimmen für % für Stimmenthaltungen Connor Yuen 1.954.310 99,711 5.674 Steve McArthur 1.954.317 99,711 5.667 Jeremy Wright 1.855.984 94,694 104.000 Sean Kingsley 1.854.984 94,643 105.000 Spencer Smyl 1.855.984 94,694 104.000

Die vollständigen Abstimmungsergebnisse finden Sie auf der SEDAR-Webseite unter www.sedar.com.

Zusätzlich stimmten die Aktionäre auch für (i) die Bestellung der Kanzlei Dale Matheson Carr-Hilton Labonte LLP als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr sowie für (ii) die Ratifizierung und Bestätigung des vom Unternehmen vorgeschlagenen Aktienoptionsplans.

Über Pontus Protein Ltd.

Pontus Protein Ltd. ist ein in Vancouver (British Columbia) ansässiges Unternehmen, das Proteine auf Basis von Wasserlinsen für gewerbliche Zwecke herstellt. Mit seinem markenrechtlich geschützten „Closed Environment Vertical Aquaponic System“ (CEVAS) erfindet Pontus die Landwirtschaft sozusagen neu und ist damit Wegbereiter der „Landwirtschaft von morgen“. Pontus hat sich auf den vertikalen Anbau von Wasserlinsen im Gewächshaus spezialisiert. Diese Wasserlinsen benötigen 95 % weniger Wasser als in der herkömmlichen Landwirtschaft und es werden keine Pestizide oder Chemikalien eingesetzt. Pontus bemüht sich um eine Lösung für die globale Nahrungsmittelkrise und sieht diese Lösung in der Bereitstellung von nachhaltigen, biologisch sicheren und rein pflanzlichen Proteinen aus dem Gewächshausbetrieb. Die Wasserlinsen von Pontus werden alle 24 Stunden geerntet, übertreffen selbst die Qualität der Bio-Zertifikate und können auf relativ kleinem Raum in jeder beliebigen Klimazone angebaut werden. Unser Protein aus Wasserlinsen ist voll bepackt mit Antioxidantien, Mineralstoffen, Vitaminen und sämtlichen Aminosäuren und ist damit eine vollwertige Proteinnahrungsquelle. Pontus hat sich zum Ziel gesetzt, den pflanzlichen Nahrungssektor zu revolutionieren, der derzeit ausschließlich auf zwei Hauptproteinquellen setzt: Soja und Erbsen. Das Wasserlinsenprotein ist dem Protein von Erbsen und Soja klar überlegen. Es enthält über 40 % Protein, während der übliche Proteingehalt zwischen 5 und 36 % beträgt*. Pontus will sich als DER Lieferant von Basisprotein für pflanzliche Lebensmittelprodukte etablieren und damit auch zum Vorreiter der weltweiten Bewegung werden, die in der Welt begonnen hat, von fleischbasiertem zu pflanzlichem Protein überzugehen.

Nähere Details finden Sie unter pontuswaterlentils.com.

*https://www.infood.net/visitor/collection/75?portion_size=100

Für das Board of Directors:

„Connor Yuen“

Connor Yuen, CEO

Pontus Protein Ltd.

Kontaktdaten

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Connor Yuen

Chief Executive Officer

Kontaktperson für Anleger & Medien:

invest@pontuswaterlentils.com

(403) 589-7992

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Erwartungen der Firmenführung in Bezug auf das Unternehmen widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Pontus' Fähigkeit, den pflanzenbasierten Sektor zu revolutionieren. Diese Aussagen können daher mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet sein, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Dazu zählen auch Risiken, die auf Faktoren beruhen, welche nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: das unbekannte Ausmaß und die Dauer der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, das Unvermögen von Pontus, die erforderlichen Genehmigungen von der kanadischen Lebensmittelaufsichtsbehörde für seine Produkte und Produktionsanlagen zu erhalten, die Unfähigkeit, die in Surrey ansässige Produktionsanlage von Pontus fertigzustellen, sowie andere allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche oder marktbezogene Risiken, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen und die sich auf das Geschäft, den Betrieb oder die Produkte des Unternehmens auswirken können. Es kann nicht garantiert werden, dass Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden, tatsächlich eintreten, bzw. kann bei deren Eintreten nicht abgeleitet werden, welche Vorteile sich für das Unternehmen daraus ergeben. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.