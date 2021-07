Wirksamer Insektenschutz ohne chemische Keule

Seite 2 ► Seite 1 von 3

. Mücken und Fliegen in unseren Wohnbereichen sind lästig und oft nicht einfach loszuwerden. Unterschiedliche Möglichkeiten, vonüberbis hin zu, versprechen Abhilfe. Doch was hilft wirklich gegen die nervigen Plagegeister? Wo dieder einzelnen Bekämpfungsmethoden liegen und warum von der „chemischen Keule" dringend abgeraten wird, erläutern wir für Sie in diesem Artikel.Es deutet nichts darauf hin, dass in diesem Jahr eineauftritt. Dennoch sind die Bedingungen für große Population günstig. Der April und Mai waren regnerisch und nun wird es zunehmend wärmer, die erstensetzen ein. Viele Mückenarten legen ihre Eier in überschwemmte Felder, nahe von Flüssen ab. Aber auch kleinere Tümpel und Pfützen sind dafür bestens geeignet. Daher besteht die erstezur Vermeidung von vielen Mücken im Innenbereich darin, im Außenbereich, wie Garten, Balkon, Terrasse etc. stehendes Wasser zu entfernen.Es gibt derzeit nochdarauf, dassdas. Allerdings kann dies auch nochwerden bzw. könnte das Virus so mutieren, dass dies möglich wird. Was man aber bereits jetzt bedenken muss ist, dass andere gefährliche Viren von Stechmücken übertragen werden. Bedingt durch diein Europa, siedeln sich immeraus tropischen Gebieten an und bringen Krankheiten. Hierzu zählen die Culex-Mücke, die asiatische Tigermücke und die Aedes-Mücke. Diese übertragen Gelbfieber, das Zika-, Chikungunya-, West-Nil-, und Dengue-Virus. Um das eigene Heim und die Familie zu schützen, sollte man alsoundeinrichten.