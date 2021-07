Im Mai brennen vor Synagogen in Nordrhein-Westfalen israelische Flaggen, marschieren Personen in bedrohlichem Habitus auf, die dabei die unerträglichsten antisemitischen Parolen brüllen. Die Polizei unterbindet diesen skandierenden Aufzug nicht. Für das Wochenende waren weitere antisemtische „Nakba“-„Demonstrationen“ in mehreren deutschen Städten angesetzt. Hamas-Redner fordern auf Demonstrationen die totale Vernichtung Israels und zwar „From the River to

Der Beitrag Linksextreme im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ein kleiner Faktencheck erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Gastautor.