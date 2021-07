REWE Group setzt HDE-Teillösung im Tarifkonflikt zeitnah um / Vorweganhebung um zwei Prozent ab Juli und einmalig 300 Euro Einmalzahlung

Köln (ots) - Die REWE Group setzt die heute (6.7.) vom HDE vorgestellte

Teillösung für den stockenden Tarifkonflikt unmittelbar um. Dazu Dr. Daniela

Büchel, Bereichsvorstand Handel Deutschland der REWE Group:



"Die Tarifverhandlungen stecken derzeit fest, weil die wirtschaftlichen Folgen

des monatelangen Lockdowns die verschiedenen Einzelhandelszweige unterschiedlich

stark belastet haben und noch belasten. Wir möchten aber nicht, dass unsere

Mitarbeitenden der PENNY und REWE Markt GmbH, die sich unverändert mit vollem

Einsatz für die Bewältigung der Pandemie einsetzen, noch unbestimmte Zeit auf

einen Tarifabschluss warten müssen. Deswegen zahlen wir bereits ab Juli eine

vorweg genommene Tariflohn-Erhöhung von zwei Prozent. Hinzu kommt eine

freiwillige Einmalzahlung bei Vollzeit in Höhe von 300 Euro, möglichst als

steuerfreie Corona-Beihilfe, was für unsere Mitarbeitenden deutliche

Steuervorteile bietet. Ein späterer tatsächlicher Tarifabschluss wird

selbstverständlich trotzdem umgesetzt. Die durch die Vorweganhebung schon

bereits ausgezahlten Beträge werden dabei angerechnet."





Über die REWE GroupDie genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- undTouristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2020 erzielte dasUnternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 75 Milliarden Euro. Die 1927gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 380.000 Beschäftigten in 21europäischen Ländern präsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWECENTER sowie BILLA, BILLA PLUS und ADEG, der Discounter PENNY, IKI, dieDrogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen dieConvenience-Märkte REWE To Go und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferserviceund Zooroyal. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten derUnternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehörenunter dem Dach der DER Touristik Group u. a. die Veranstalter Dertour, JahnReisen, ITS, Meiers Weltreisen, Travelix, Kuoni, Helvetic Tours, ITS CoopTravel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, über 2.300Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise-und Kooperationspartner), die Hotelmarken Sentido, Aldiana, Calimera und Cooeesowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties.Pressekontakt:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: mailto:presse@rewe-group.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/52007/4961399OTS: REWE Group