Lithium South Development beruft Yi Hua Dai in sein Board of Directors

6. Juli 2021 / Vancouver, BC / Lithium South Development Corporation (das „Unternehmen“) (TSX-V: LIS) (OTCQB: LISMF) (Frankfurt OGPQ) freut sich, die Aufnahme von Yi Hua Dai, Ph.D., in sein Board of Directors bekannt zu geben. Herr Dai ist Gründer und Chairman von Chemphys Chengdu, ein seit 1998 operativer Produzent von hochreinem Lithium und Lithium in Batteriequalität.

Chemphys ist ein vollständig in ausländischem Besitz befindliches Unternehmen, das in China tätig ist und dessen Produkte von führenden japanischen, koreanischen und chinesischen Unternehmen für Batteriematerialien qualifiziert wurden. Herr Dai ist ein zertifizierter Technik- und Wirtschaftsspezialist aus der chinesischen Provinz Szechuan und gilt als Experte der Non-Ferrous Metals Industry Association. Er kann eine Erfolgsbilanz in der Entwicklung von Lithiumproduktionsmethoden vorweisen und verfügt über 24 gültige Patente bzw. Patentanmeldungen.

Adrian F.C. Hobkirk, CEO und President von Lithium South, erklärt: „Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass Herr Dai seine Erfahrungen und sein Know-how über Lithium in das Board unseres Unternehmens einbringt. Seine Branchenkenntnisse und seine Fachkompetenz werden Lithium South bei der Errichtung eines möglichen zukünftigen Produktionsbetriebs maßgeblich unterstützen.“

Im Rahmen der ordentlichen Jahreshauptversammlung am 30. Juni wurden alle nominierten Direktoren wiedergewählt. Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung nahm das Unternehmen die Rücktritte von Herrn Allen Ambrose und Herrn Gordon Neal an. Das Unternehmen dankt den beiden für ihre Beiträge zur Entwicklung von Lithium South. Es wurde ein Beirat ins Leben gerufen, über den die Herren Ambrose und Neal weiterhin an der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens teilhaben.

Über Lithium South

Lithium South konzentriert sich auf die Entwicklung des Lithiumprojektes Hombre Muerto Norte (Li-Projekt HMN), das sich auf dem Hombre Muerto Salar befindet, dem bedeutendsten Lithium produzierenden Salar in Argentinien. Das Konzessionsgebiet grenzt an ein Grundstück, das vom multinationalen koreanischen Konzern POSCO entwickelt wird, der das Gelände für 280 Millionen USD von Galaxy Resources Ltd. erworben hat.