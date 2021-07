Die Engel & Völkers Unternehmensgruppe schloss die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2021 äußerst erfolgreich ab. So hat die Engel & Völkers Unternehmensgruppe im ersten Halbjahr 2021 einen Markencourtageumsatz von 565,5 Mio. Euro erreicht (+69 Prozent im Vergleich zum 1. Halbjahr 2020: 334,1 Mio. Euro). Dies entspricht etwa einem Objekttransaktionsvolumen von mehr als 16 Milliarden Euro. "Der Trend zu Investitionen in Wohnraum und Lebensqualität wurde durch die Corona-Pandemie verstärkt und hat die Vermarktungsaktivitäten stark vorangetrieben. In einigen unserer relevantesten Märkte beobachten wir zum Teil ein Umsatzwachstum in einem noch nie dagewesenen Ausmaß", sagt Sven Odia, Vorstandsvorsitzender der Engel & Völkers AG, und führt weiter aus: "Das Immobiliengeschäft profitiert von einer konstanten Nachfrage und gestiegenen Wohnraumbedürfnissen nationaler und internationaler Käufer, die auf Langzeitinvestitionen mit stabiler Wertentwicklung setzen."

Internationales Immobiliengeschäft trotzt der Corona-Pandemie

In den meisten Regionen übersteigt die Nachfrage nach Immobilien das Angebot deutlich. An begehrten Erst- und Zweitwohnsitzstandorten haben sich die Kaufpreise in allen Lagen weiterhin nach oben entwickelt. Viele Kunden und Investoren haben ihr Kapital bevorzugt in Immobilien angelegt, da diese auch in Krisenzeiten konjunkturunabhängig sind. Im Geschäftsbereich Residential konnten die Wohnimmobilien-Shops von Engel & Völkers in der DACH-Region besonders positive Geschäftszahlen vermelden. Hier ist der Umsatz um 28 Prozent auf rund 143 Mio. Euro gestiegen (1. Halbjahr 2020: 112 Mio. Euro). Auch in den USA und Kanada hat sich das Geschäft äußerst stark entwickelt. Engel & Völkers verzeichnet hier einen Gesamtumsatz von 241 Mio. Euro (1. Halbjahr 2020: 112 Mio. Euro) und somit ein Umsatzwachstum von über 115 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Neben Nordamerika und anderen Märkten sind auch die Umsätze in Dubai und Italien besonders hervorzuheben. So kam es in Italien zu einer Umsatzsteigerung von rund 126 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und in Dubai zu einer Umsatzsteigerung von 262 Prozent. Auch Spanien, Portugal und Andorra verzeichnen gute Geschäftszahlen mit einem Umsatzwachstum von 84 Prozent auf 61,5 Mio. Euro (1. Halbjahr 2020: 33,4 Mio. Euro).