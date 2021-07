Solway Investment Group gibt Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2020 bekannt

- Die Produktionskosten sind im Jahresvergleich um 6,3 % auf 438,9 Mio. USD gesunken.

- Solway verfügt über einen Barbestand, der eine Finanzschuld übersteigt, sodass das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA Ende 2020 unter Null liegt.

ZUG, Schweiz, 6. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Trotz der schwierigen Bedingungen im Jahr der Pandemie ist der Betrieb von Solway stabil und sicher geblieben. Die hier als „der Konzern" bezeichnete Solway Group hat es geschafft, Unternehmensschließungen zu verhindern und so negative soziale und wirtschaftliche Auswirkungen in ihren Betriebsregionen zu vermeiden. Der kontinuierliche Betrieb wurde aufrechterhalten und in bestimmten Geschäftsbereichen wurden die geplanten Produktionsergebnisse sogar übertroffen. Die Vorgehensweise des Konzerns beruht auf zwei großen Säulen: Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer und der lokalen Gemeinschaften sowie Schaffung der Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung und eine langfristige wirtschaftliche Erholung. Dies geschah durch die Bereitstellung lebenswichtiger Ressourcen, die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft und die Einführung hygienischer und epidemiologischer Sicherheitspraktiken in allen Konzernbereichen.

Die strategische Vision von Solway schafft zirkuläre wirtschaftliche Renditen und legt den Schwerpunkt auf langfristiges Wachstum statt kurzfristiger Gewinne. Wir sind bestrebt, die Auswirkungen unserer Produktion auf die lokale Umwelt abzumildern und bei der Planung von Investitionsprojekten integrierte Umweltverträglichkeitsprüfungen durchzuführen. Wir legen Wert auf eine effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen, Rohstoffe und Energie vor Ort. Im Laufe des Jahres 2020 hat der Konzern mehrere wichtige Meilensteine bei der konsequenten Umsetzung dieser Ansätze in allen Betriebsbereichen erreicht.