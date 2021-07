Berlin (ots) - Weltweit führende Tourismusmesse veröffentlicht Details zu

hybridem Konzept und zur Teilnahme vor Ort vom 9. - 13. März 2022 in Berlin



Der Bedarf für das jährliche Business-Highlight der internationalen Reisebranche

ist groß: Die ITB Berlin - The World's Leading Travel Trade Show® - plant für

März 2022 eine analoge Neuauflage ihrer über 50-jährigen Erfolgsgeschichte -

gleichzeitig ergänzt um eine digitale Komponente. Das dreistufige Messekonzept

sieht im Vorfeld vor allem Matchmaking und Terminfindung vor; während der

Live-Messe ermöglicht die ITB Berlin Business, Networking, Content und

Content-Austausch und schafft mit physischen und hybriden Messeständen die

Voraussetzung für eine erfolgreiche Messeteilnahme. Im Nachgang zur ITB Berlin

runden die digitalen Business Days- eine ein- bis zweitägige Phase

nachträglicher Digital-Termine und Streams - das Konzept ab.





Bereits ab Februar 2022 wird eine virtuelle Messeplattform zugänglich sein, aufder Aussteller, Fachbesucher und Medienschaffende einander vorab kontaktierenund relevante Inhalte finden können. Im Rampenlicht der weltweit größtenReisemesse steht die offizielle Partner-Destination Sachsen, die die ITB Berlinam Vorabend, Dienstag, 8. März 2022, ab 18 Uhr, mit einer feierlichen Gala imCityCube Berlin und im Live-Stream eröffnet. Am Mittwoch, 9. März, öffnet dasBerliner Messegelände seine Pforten für Aussteller, Fachbesucher und Medienunter Berücksichtigung der aktuellen Hygienebestimmungen mit einemSicherheitskonzept, das die ITB Berlin gemeinsam mit den Behörden abstimmen undzuvor entsprechend testen wird. Am Samstag und Sonntag, 12. und 13. März, sindauch alle reisebegeisterten Berliner*innen und Brandenburger*innen in dieMessehallen eingeladen, um sich Ideen und Inspiration für den nächsten Urlaub zuholen.Hybrides Messeerlebnis erweitert um "Remote-Messestände" und "Digital ITBBusiness Days"All diejenigen ITB-Teilnehmer, die aus Gründen von Reise-Einschränkungen nichtnach Berlin kommen können, haben einerseits die Möglichkeit, sich während derMesse live zur ITB Berlin hinzuzuschalten, indem sie einen der neuen hybridenRemote- Messestände bei der Tochtergesellschaft der Messe Berlin, der CSG,buchen (mehr Informationen unter https://www.mb-capital-services.de/de/ ).Andererseits wird es auf der digitalen ITB-Plattform in der Woche nach der ITBBerlin ein bis zwei spezielle "Digital ITB Business Days" geben, in deren Rahmensich Austeller und Einkäufer auf einer technologisch nutzerfreundlichendigitalen Messe treffen und Termine nachholen können, die sich live nichtrealisieren lassen."Mit ITB Berlin NOW konnten wir der Branche im Frühjahr 2021 zwar ein sehr