EnviTec Biogas Hauptversammlung 2021: Fortschrittliche Biokraftstoffe - ein neues Zukunftsfeld

Hauptversammlung stimmt Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 1 Euro je Aktie zu

Sämtliche Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit beschlossen

Vorstandsvorsitzender Olaf von Lehmden begrüßt ambitionierte Umsetzung der RED II

Lohne/Saerbeck, 06. Juli 2021 - Die Aktionärinnen und Aktionäre der EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8) haben heute auf der zweiten digital übertragenen Hauptversammlung die positive Entwicklung der Gesellschaft honoriert. In 2020 hat der Biogas-Allrounder trotz anhaltender Corona-Pandemie seine Geschäftsentwicklung konsequent fortgesetzt und ein sehr positives Konzernergebnis erzielt. "Wir verdanken es vor allem dem Know-how unserer Mitarbeiter sowie unserer integrierten Unternehmensstrategie, dass wir auch im zweiten Pandemiejahr weder Kurzarbeit anmelden noch staatliche Hilfsprogramme in Anspruch nehmen mussten und zudem eines der besten Ergebnisse der Unternehmensgeschichte erzielen konnten", so Vorstandsvorsitzender Olaf von Lehmden.

Auch Finanzvorstand Jörg Fischer und Technikvorstand Jürgen Tenbrink zeigten sich zuversichtlich, dass das Unternehmen seine Position auch 2021 als führender integrierter Biogas-Allrounder weiterhin behaupten kann. Mit ausschlaggebend hierfür sei die Erschließung des neuen Geschäftsfelds fortschrittlicher Biokraftstoffe, die durch den Ankauf Europas größter Biogasanlage, der BioEnergie Güstrow, beschleunigt wird. "Dank der ambitioniert umgesetzten Erneuerbare Energien-Richtlinie RED II können im deutschen Kraftstoffmix nun nach 30 Jahren Stillstand signifikante Treibhausgaseinsparungen erzielt werden, die allerdings immer noch hinter den politischen Gesamtzielen zurückbleiben", so von Lehmden weiter.