Merck erreicht wichtigen Meilenstein beim Bau seines neuen Biotech Development Center in der Schweiz Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 06.07.2021, 16:27 | 25 | 0 | 0 06.07.2021, 16:27 | Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, feierte heute Richtfest seines neuen Biotech Development Centers am Standort Corsier-sur-Vevey in der Schweiz. Diese bereits im Januar 2020 angekündigte Investition in Höhe von 250 Mio. € soll dazu beitragen, die Kapazitäten für eine kosteneffiziente und agile Bereitstellung klinischer Studienmedikation nachhaltig zu sichern, die Entwicklungsdauer neuartiger biologischer Wirkstoffe zu verkürzen und die Herausforderung der immer komplexer werdenden Herstellung biotechnologischer Substanzen der nächsten Generation zu meistern. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210706005522/de/ Von links nach rechts: Philippe Leuba, Staatsrat Kanton Vaud; Marcus Claassen, Projekt Direktor des Biotech Development Centers; Teresa Rodó, Head of Global Healthcare Operations, Merck; Peter Guenter, CEO Healthcare, Merck; Arianne Rouge, Bürgermeister von Corsier-sur-Vevey (Photo: Business Wire) „Mit dem neuen Biotech Development Center unterstreichen wir unser Engagement, Patienten – vor allem aus dem Bereich Onkologie – dringend benötigte neue Medikamente schneller verfügbar zu machen", sagte Peter Guenter, Mitglied der Geschäftsleitung von Merck und CEO Healthcare. „Das Zentrum bestätigt zudem den Stellenwert der Schweiz als unserem wichtigsten Standort für die Herstellung biotechnologischer Medikamente für Patienten aus der ganzen Welt." Das Biotech Development Center entsteht in unmittelbarer Nähe zum Produktionsstandort Corsier-sur-Vevey von Merck als Schnittstelle zwischen Forschung und Herstellung. Mit einer Gesamtfläche von 15.700 Quadratmetern wird das Entwicklungszentrum rund 250 Mitarbeitern aus unterschiedlichen Bereichen Platz bieten, die momentan auf verschiedene Standorte verteilt sind. Ausgestattet mit den fortschrittlichsten digitalen Lösungen und höchsten technologischen Standards, einschließlich kontinuierlicher Herstellprozesse und Laborautomation, wird das neu eröffnete Zentrum eine Infrastruktur bieten, die sich schnell und flexibel an neue Bedürfnisse und technologische Entwicklungen anpassen lässt. Es wird über eine offene Arbeitsumgebung verfügen, die Zusammenarbeit, Kreativität und Innovation ermöglicht.





